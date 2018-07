Der Zusammenschluß der sechs westeuropäischen Länder zu einem „größeren Markt“ beginnt zusehends sich auch bis in die feinen Verästelungen des westdeutschen Wirtschaftsdaseins auszuwirken, bis in die auf den ersten Blick relativ „ewig-fernen“ Bereiche. Unter dem Druck des sich verstärkenden Wettbewerbs ist auch die deutsche Molkereiwirtschaft dabei, manche eigentlich schon längst fälligen Rationalisierungsmaßnahmen nachzuholen. Kürzlich beschloß der Raiffeisenverband Schleswig-Holstein – in Erinnerung an die zwanziger Jahre, wo ebenfalls Schleswig-Holstein nach dänischem Vorbild Pionierleistungen durch Einführung der qualitätskontrollierten „Deutschen Markenbutter“ für das Reichsgebiet erbrachte – die Erstellung des ersten deutschen „Butterwerkes“; Eine Art zentraler „Butterfabrik“, die den „Butterrohstoff“ Sahne von den einzelnen Molkereien der Umgebung bezieht (die bisher ihren Sahne-Anfall einzeln verbutterten) und im Großmaßstab mit modernsten technischen Maschinen verarbeitet, Das erste westdeutsche „Butterwerk“ soll voraussichtlich im Raum Angeln entstehen und eine Mindestproduktion von 3000 bis 5000 t Butter im Jahr haben, während die einzelnen Molkereien Schleswig-Holsteins heute jährlich im Schnitt etwa 100 t Butter produzieren.

Damit wird die etwas ins Stocken geratene Konzentration der Molkereiwirtschaft erneut in Fluß gebracht, die auf eine Rationalisierung der Milchverarbeitung durch Zusammenlegung der zahlreichen über das flache Land verstreuten Molkereien abzielt. Es scheint nach den jüngsten Erfahrungen sinnvoller, die einzelnen Dorfmolkereien bestehen zu lassen und ihren Rahm tiefgekühlt in Butterwerken zu sammeln, als die kleinen Dorfmolkereien zu Mammutbetrieben zusammenzulegen.

Die fabrikmäßige Herstellung des edelsten Milchproduktes Butter dürfte die besten Vorbedingungen für die Erzeugung einer hohen Standard-Qualität bieten: Diese Erfahrung übernahm man aus der Schweiz, wo nur noch die Produkte der zwölf Butterwerke überhaupt als „markenfähig“ anerkannt werden. Darüber hinaus verspricht auch die Zusammenfassung des Butterangebots zu größeren qualitativ einheitlichen Posten eine Verbesserung der Absatzchancen in dem „größeren Markt“ der Zukunft, in dem die Butter der westdeutschen Überschußgebiete auf die Konkurrenz der gut organisierten Milchwirtschaft Hollands stoßen wird. s.