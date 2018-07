Nichts für uns!“ werden vielleicht viele Autofahrer ausrufen, wenn man ihnen erzählt, daß sie ins kleine norditalienische Paradies der Cinque Terre ihr Auto nicht mitnehmen dürfen. Sie müssen es in La Spezia in Obhut geben und einige Kilometer mit der Bahn fahren.

Wir wenigstens hatten uns vom Auto getrennt und ein Italia vera gefunden, ein Fleckchen Erde, das noch nicht vom Strom der Fremden durchflutet wurde. Dort, in dem schmalen, vom ligurischen Appenin geschützten levantinischen Rivierastreifen, etwa 60 Kilometer südwärts wen Genua, erlebten wir die schäumenden Wasser, die sich an wilden Felsen brechen, und die sanften Wellen, die über die Sandbuchten spielen. Diese Landschaft ist der Schauplatz der jahrhundertelangen Levanteschiffahrt. An die üppigen Weinberge klammern sich fünf Orte: Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Monterosso und Vernazza. Sie scheinen bis in die Felsspalten hineingewachsen. Gesegnet von der Sonne und dem milden Klima des Ligurischen Meeres kennen sie keinen Winter; umschlossen von Bergen, sind sie bisher von Autostraßen verschont geblieben. Der Lärm, Trubel und Staub der übervölkerten Touristenstraßen sind hier unbekannt. Und unberühmt ist wohl noch manche Kostbarkeit, die die romanischen Gotteshäuser bergen.

Die Orte liegen an der Bahnstrecke, und diese einzige Verbindungslinie mit der Außenwelt lernt sogar der Urlauber schätzen. Wer dann am Wasser im warmen Sande liegt oder über die Via d’Amore an den Felsen abwechslungsreiche Spaziergänge macht, um die Landschaft ringsum zu genießen, spürt nichts mehr vom Alltag unseres Jahrhunderts. Und doch findet er in den Hotels, Pensionen oder Privatquartieren den Komfort, ohne den die wenigsten von uns noch gern auf Reisen sind.

Hansi Kessler