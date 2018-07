Nach amerikanischen und Schweizer Vorbildern ist auf Initiative der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank, München, und der Bayerischen Vereinsbank, München, ein Immobilienfonds gegründet worden. Mit dem Verkauf von Zertifikaten über einen, fünf und zehn Anteilen (Preis je Anteil zunächst 100 DM) wurde inzwischen begonnen. Ausgestellt werden diese Zertifikate von dem Internationalen Immobilien-Institut AG, München. Der Name des Fonds: „JJJ-Fonds Nr. 1.“ Der Zeitpunkt der Gründung ist sehr geschickt gewählt, denn angesichts der jetzigen Aktienkurse, die eine lange Hausse hinter sich haben, wirft die Anlage in Aktien einige Bedenken auf. Sie mögen zwar grundlos sein, aber es kann doch wohl als sicher gelten, daß zumindest die politischen Ereignisse für weitere Schwankungen an den Kurstafeln sorgen werden. Das wird sich auch bei den Investmentzertifikaten der Wertpapierfonds niederschlagen. Andererseits wissen Sie, meine verehrten Leser, daß die Aktienmärkte unter Materialmangel leiden, weil die Nachfrage nach Wertpapieren in den letzten Jahren stärker gewachsen ist, als das Angebot an Aktien durch Kapitalerhöhungen zugenommen hat. Das muß zu ungesunden Zuständen führen. Darum ist es gut, wenn den Sparern neue Anlagemöglichkeiten erschlossen werden, sei es über den Erwerb ausländischer Wertpapiere oder auch durch den Kauf wertbeständiger „Immobilien“.

Ein Immobilienfonds ist die Zusammenfassung einer großen Anzahl von einzelnen kleineren Geldbeträgen zur sachwertgesicherten, risikoverminderten Anlage in ertragssicheren Grundstücken. Dabei kann man natürlich einwenden, daß der Erwerb von guten Grundstücken und Häusern zum jetzigen Zeitpunkt ähnliche Risiken in sich birgt wie der Kauf von Aktien zu den heutigen hohen Kursen. Denn auch die Grundstückspreise haben eine kräftige Aufwärtsbewegung hinter sich und einen Stand erreicht, bei dem man sich mit Recht fragen muß, ob hier nicht ebenfalls die Gefahr von Rückschlägen vorhanden ist. Entscheidend wird deshalb die Auswahl der Objekte sein, an denen sich der Fonds über die Fonds-Immobilien AG (aus rechtlichen Gründen ist sie als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen) beteiligt. Die Gefahr von Fehldispositionen ist aber deshalb gering, weil beide Gründerbanken infolge ihrer Erfahrungen im Realkreditgeschäft besonders befähigt sind, eine gute Auswahl zu treffen. Für diese Fragen ist ein Expertenkomitee vorgesehen, das auch die Bewertung der im Fonds liegenden Werte vornimmt.

Was bietet der neue Fonds? Kleine Sparer, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, Grundeigentum zu erwerben oder die mit dem Grunderwerb verbundene Verwaltungsarbeit scheuten, können sich über den Fonds an Haus- und Grundbesitz beteiligen. Sie müssen aber wissen, daß es sich um eine Daueranlage – ohne wesentliche spekulative Möglichkeiten – handelt, denn ein Immobilienfonds ist vornehmlich ein Sachwertfonds mit Anreicherungstendenzen (soweit der Wert der Immobilien steigt). Da der Erwerber Miteigentümer an Grundstücken und Mitberechtigter an durch Grundschulden abgesicherten Forderungen wird, würde der Rückkauf von Anteilen – insbesondere wenn er in größerem Umfang begehrt wird – unter Umständen erfordern, daß die oder ein Teil der Vermögenswerte des Fonds flüssig gemacht werden müssen. Die Auszahlung des auf die zurücklaufenden Anteile entfallenden Rückkaufspreises kann daher bis zu dem Eingang der Verwertungserlöse der entsprechenden Fondswerte zurückgestellt werden. Beim Rückkauf werden 2 v. H. des Rückkaufspreises als Spesen einbehalten; außerdem ist Börsenumsatzsteuer fällig

Nun zu den Erträgen. Vorweg muß man wissen, daß sich im Fonds einmal die Aktien der Grundstückseigentümerin (Fonds-Immobilien AG) und zugleich durch Inhaberbrief-Grundschulden abgesicherte Darlehensforderungen gegen die Grundstückseigentümerin befinden. Deshalb hat der Fonds Einnahmen verschiedener Art, vornehmlich die Einnahmen aus den Zinserträgnissen der gewährten Darlehen, zum anderen aber auch – beeinflußt durch das Geschäftsergebnis der Fonds-Immobilien AG – Einnahmen aus Dividendenausschüttungen auf die im Fonds liegenden Aktien. Unter diesen Umständen ist es nicht möglich, die Höhe der jährlichen Ausschüttungen auf einen Anteil vorweg zu bestimmen. Da der Schwerpunkt dieses Fonds in der Sachwertanlage liegt, sollten die Erwartungen in bezug auf die Höhe der Ausschüttungen nicht zu hoch geschraubt werden.

Die Fonds-Immobilien AG, deren Aktien im Fonds liegen, erwirbt insbesondere bebaute Grundstücke, vor allem Miet- und Geschäftshäuser, bei denen eine regelmäßige Jahreseinnahme zu erwarten ist. Ausgeschlossen ist der Erwerb von Hotels in Kurorten und Fabriken. Außerdem sollen in den Fonds auch Zertifikate ausländischer Immobilienfonds eingelegt werden. An unmittelbare Anlagen im Ausland ist erst zu einem späteren Zeitpunkt gedacht. Ferner werden zum Fonds in gewissem Umfang Barguthaben oder andere Zwischenanlagen gehören.

Die Bewertung des Fonds wird mindestens jährlich einmal geprüft. Solche Überprüfungen werden darüber hinaus stattfinden, wenn durch die Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt oder bei den Grundstücken der Fonds AG sich entsprechende Wertveränderungen abzeichnen. Wie oft der Wert des Fonds durch das Expertenkomitee festgestellt werden wird, hängt darüber hinaus davon ab, wie oft der Fonds durch den weiteren Verkauf von Zertifikaten einerseits und durch die Ausgabe von Darlehen an die Fonds AG bzw. durch die Zeichnung von Aktien der Fonds AG für den Fall, daß diese eine Kapitalerhöhung vornimmt, sich in seinem Bestand verändert. Schon daraus folgert, daß die Anteile keine Spekulationsobjekte sind, deren Wert jeweils durch den täglichen Börsenkurs festgelegt wird.

Bis zur nächsten Woche!

Ihr Securius