Im vergangenen Jahr berichteten Sie über die Liquidationsanteilscheine der Vereinigten Stahlwerke. Damals bezogen Sie sich auf Berechnungen einer Bank, die vermutete, daß auf diese Papiere noch eine Ausschüttung von 2,35 v. H. erfolgen würde. Der heutige Kurs der Papiere liegt bei 1,75 v. H. In den letzten Tagen hörte ich, daß der Satz von 2,35 v. H. wahrscheinlich deshalb nicht erreicht werden wird, weil in ihm nicht berücksichtigt wird, daß ein Teil der fälligen Lastenausgleichszahlungen auf Kosten der Ausschüttungen gehen wird. Können Sie mir sagen, ob diese Vermutungen stimmen und was bestenfalls als Ausschüttung zu erwarten ist? H. Sch., Hamburg

Antwort: Wir haben uns mit der Bergbau- und Industriewerte GmbH, Düsseldorf, in Verbindung gesetzt. Das ist die Abwicklungsgesellschaft der Vereinigten Stahlwerke. In ihrem Antwortschreiben heißt es:

„Wir können nur sagen, daß sich die Höhe der voraussichtlich Mitte 1960 und 1962 noch erfolgenden beiden kleineren Ausschüttungen noch nicht genau angeben läßt. Wir können lediglich unverbindlich sagen, daß sich die beiden Ausschüttungen voraussichtlich um je 1, – DM je 100,– RM Liquidationsanteilscheine bewegen werden.“