Die „Halbzeit“ in Chruschtschows Ultimatum um den Status Westberlins ist vorüber. Die politischen Aspekte haben sich noch nicht geklärt. Wie aber hat die Wirtschaft im freien Teil der Stadt reagiert?

So schwer es ist, eine allgemein gültige Antwort auf diese Frage zu geben – zumal nicht immer klar erkennbar ist, wo die Grenzen zwischen Dichtung und Wahrheit verlaufen –, so läßt sich doch eines mit Gewißheit sagen: ungeachtet gewisser mehr psychologischer als objektiver Erschwernisse, die sich im Laufe der vergangenen drei Monate eingestellt haben, hat die Stadt bisher wirtschaftlich keine Schäden erlitten, die zu behördlichen Eingriffen gezwungen hätten. Andererseits wäre es verwunderlich, ja unglaubwürdig, wenn drei Monate Nervenkrieg an der Stadt und ihren Bewohnern auch wirtschaftlich spurlos vorübergegangen wären.

Bemüht man die Statistik, um den Pulsschlag der Berliner Wirtschaft zu analysieren, so ergibt sich kein besorgniserregendes Bild. Nach den letzten verfügbaren Zahlen (für Januar d. J.) hat die Westberliner Industrie mit einem Umsatz von 545,3 Mill. DM zwar den tiefsten Stand des Winters erreicht. Der Produktionsindex (1936 = 100), der im Dezember noch bei 125 gelegen hatte, betrug im Januar nur 114. Der Rückgang der Produktion betrug 8,8 v. H., während die Industrie des Bundesgebietes im gleichen Monat nur um 8,1 v. H. weniger produziert hatte, wobei der Index von 238 auf 218 zurückging. Während jedoch im Bundesgebiet der Januar-Index dieses Jahres um 0,5 v. H. geringer als 1958 war, lag er in Berlin noch immer 5,6 v. H. höher als zwölf Monate zuvor mit 108. Der Umsatz der Berliner Industrie war sogar 6,3 v. H. höher als im Januar 1958, als er mit 513 Mill. DM ausgewiesen war.

Mit der Statistik allein aber ist die Wirklichkeit nicht zu ergründen. Man wird, um zu deutlicheren Ergebnissen zu kommen, auch noch andere Maßstäbe anlegen müssen. Krisenzeiten sind der Nährboden für Gerüchte. Eine in vielen Versionen umgehende Fama behauptet, das Berliner Speditionsgewerbe sei bis Ende Mai derart ausgelastet, daß es nicht mehr möglich sei, bis dahin einen Umzug oder einen größeren Transport nach Westdeutschland zu bewerkstelligen ... Wer sich nun die kleine Mühe machte, eine Reihe bekannter Spediteure anzurufen, würde erfahren, daß man seinen Auftrag gern zu jeder gewünschten Zeit vor Ende Mai auszuführen bereit sei. Tatsächlich sind im Dezember und Januar dieses Jahres 80 v. H. mehr Westberliner in das Bundesgebiet umgezogen als in den Vergleichsmonaten des Vorjahres, östliche Prozent-Akrobaten könnten daraus unschwer eine „Massenflucht“ aus Berlin ableiten. Was aber bedeuten bei einer Bevölkerung von über 2,2 Millionen die 270 monatlichen Abwanderer dieses Jahres gegenüber den 150 des Vorjahres?

Gewiß sind in den vergangenen Jahren die Spareinlagen bei allen Westberliner Kredite instituten ohne Postsparkasse um monatlich sechs bis zwölf Mill. DM gestiegen, während der Auszahlungsüberschuß seit Beginn der Berlin-Krise inzwischen annähernd fünf Mill. DM erreicht hat. Von diesem Gesamtbetrag sind aber nachweislich erhebliche Teile wieder als Sparguthaben zur Postsparkasse oder auf westdeutsche Institute verlagert worden, und der gesamte Spareinlagenbestand bei den Berliner Banken beträgt nach wie vor über eine Mrd. DM; 0,5 pro mille als Konzession an die Vorsicht, die das Recht eines jeden freien Bürgers ist, können wohl kaum im Ernst als Symptom für eine volkswirtschaftlich gefährliche Entwicklung gelten. –

Beispiele dieser Art ließen sich in größerer Zahl anführen. Abgesehen von Einzelerscheinungen, die durchaus nicht ihren letzten Grund in der Berlin-Krise haben müssen, ist das Wirtschaftsleben der Stadt nicht von einer lebensgefährlichen Psychose befallen. In den Reisebüros werden in diesem Jahr mehr und kostspieligere Urlaubsfahrten gebucht als je zuvor, der Fremdenverkehr nach Berlin bewegt sich, vor allem, was die Auslandsbesucher anbelangt, nach wie vor auf steigender Linie. Die Zahl der Arbeitslosen ist niedriger als vor einem Jahr und beginnt unter Saisoneinflüssen wieder zurückzugehen. Die Auftragslage ist bei aller verständlichen Vorsicht mancher Investoren im ganzen zufriedenstellend. Auch die ersten positiven Auswirkungen der Berlin-Initiative des Bundesverbandes der deutschen Industrie und des Bundesschatzministers Lindrath stellen sich ein, obwohl kein vernünftiger, Berliner von ihnen kurzfristig Wunder erwartet hat. Ein großer westdeutscher Montankonzern kommt in diesen Tagen mit allen Einkäufern, auch der Tochtergesellschaften, in die Stadt, um die Auftragsvergabe an Berliner Unternehmen zu intensivieren. Nicht zuletzt läßt die schnelle Bereitschaft des Bundesfinanzministers, westdeutschen Unternehmen für Berlin-Investionen bedeutende Abschreibungsvergünstigungen und andere Vorteile zu bieten, einen Anreiz auf manche Unternehmen erwarten, die sich im Augenblick noch zurückhalten. gns.