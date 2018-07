Inhalt Seite 1 — Ein Pferd z. b. V. und andere Hobbys Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

Als man auf diese und jene Begleiterscheinungen der Mechanisierung im landwirtschaftlichen Betriebe zu sprechen kam, erwähnte ein Gutsbesitzer aus dem südlichen Niedersachsen, daß es bei ihm „auf dem Hofe“ nur noch ein Pferd gebe, nämlich ein Reitpferd: „... aber das gehört nicht mir, sondern meinem Treckerführer!“

Dergleichen gibt es also – und wenn es auch keineswegs einen typischen Fall darstellt, so ist es doch mehr als bloß ein Kuriosum, sondern in manch einer Hinsicht lehrreich. Die „Überwindung der Klassengegensätze“ ist ja doch weit gediehen. Von den Teilnehmern des Gesprächs – fast durchweg landwirtschaftliche Praktiker aus dem Hannoverschen – reagierten manche mit jenem leichten Kopfnicken, das an der Grenze zwischen Zustimmung und Resignation liegt, und viele mit beifälligem Schmunzeln; nirgends aber zeigte sich Ärger, Verbitterung oder gar eine von Ressentiments bestimmte Empörung über die „Anmaßung“ eines Mannes aus jener Schicht, die man bis vor wenigen Jahrzehnten ja noch allgemein auf dem Lande „die Leute“ (oder „unsere Leute“ ...) zu nennen pflegte.

Wie steht es um die ökonomischen Voraussetzungen der Sache? Wer sein Pferd in einem städtischen Pensionsstall einstellt, hat im Monat mindestens 200 DM zu zahlen, die etwa je zur Hälfte auf Futter- und auf Pflegekosten entfallen. Nach der Regel des „Grünen Berichts“, daß (bei Naturallieferungen des landwirtschaftlichen Betriebes an seine Angehörigen) ein Aufschlag von etwa einem Drittel auf die Preise „ab Hof“ zu machen ist, um vergleichbare Verbraucherpreise zu erhalten, käme man auf einen monatlichen Selbstkosten-Futtersatz von 75 DM, der jenen 100 DM im städtischen Pensionsstall entsprechen würde. Mit allen Nebenkosten (etwa für Hufbeschlag, Versicherung, Abschreibung auf Pferd und Reitzeug) dürfte auch dann, wenn der Stallraum nicht in Rechnung gestellt wird, die Pferdehaltung bei solch günstigen Umständen nicht unter 100 DM im Monat zu bewerkstelligen sein.

Wie hoch ist aber nun das Einkommen jenes Treckerführers, der sich – wahrscheinlich unter Verzicht auf Motorrad (oder Kleinauto...) und Fernsehapparat – eine solch noble Passion zu leisten vermag? Laut Grünem Bericht beträgt der Tariflohn für Spezialarbeiter (Stand von 1958) im Bundesdurchschnitt 1,60 DM je Stunde, der effektiv gezahlte Bruttolohn 1,76 DM; bei etwas über 48 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit macht das rund 425 DM brutto je Monat oder etwa 375 DM netto (was zu vergleichen wäre mit dem durchschnittlichen Monatseinkommen des Industriearbeiters, das 522 DM brutto und 440 DM netto ausmacht, bei einer freilich um 2 12Stunden je Woche kürzeren Arbeitszeit).

Nun besagt ja der Durchschnittslohn, wie er aus der Statistik abzulesen ist, sehr wenig über die Höhe der Spitzenlöhne, die gezahlt werden – und noch weniger über die Höhe der Familieneinkommen, die erreicht werden, und deren effektive Höhe eben in praxi maßgebend dafür ist, wieviel ein gut verdienender Mann für sein Hobby aufwenden kann ... Trotzdem darf man wohl fragen: wie hoch müßte das Einkommen eines in der Stadt wohnenden Industriearbeiters wohl sein, damit er sich ein Hobby leisten kann, das kostenmäßig gleichwertig jenem des Treckerführers ist, also über ein Viertel des durchschnittlichen Netto-Lohnes beansprucht?

Diese Frage entzieht sich naturgemäß einer exakten Beantwortung; sie sollte aber Anlaß sein, einmal über die Problematik nachzudenken, die hinter jedem Vergleich zwischen ländlichen und städtischen Löhnen (und analog: zwischen landwirtschaftlichen und gewerblichen Einkommen) steht. Besonders deutlich wirddieseProblematik angesichts der vom Grünen Bericht verzeichneten Durchschnitts – Lohnsätze für solche Spezialarbeiter, denen freie Kost und Wohnung gewährt wird, und deren tarifliche Bar-Löhne (entsprechend etwa den effektiven baren Netto-Löhnen) 177 DM je Monat betragen, während für Kost und Wohnung 98 DM im Monat „angerechnet“ werden. Hier liegt es also ähnlich, wie bei Krankenschwestern, Hausgehilfinnen und Angehörigen ähnlicher Berufssparten, die sich stets als notorisch „unterbezahlt“ deshalb empfinden, weil sie ihre baren Bezüge mit dem Gesamteinkommen anderer Berufe vergleichen – also niemals, auf die Idee kommen, zu fragen: Wer, in irgendeinem vergleichbaren Beruf, hat zu Ende eines Monats, in dem keine nennenswerten größeren Anschaffungen (für Bekleidung, Wäsche und dergleichen) erforderlich waren, noch ebensoviel an barem Geld „übrig“, wie mir ausgezahlt wird?