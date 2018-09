Die Metallhüttenwerke Lübeck AG. wird jetzt vollständig in den Flick-Bereich einbezogen. Die Verwaltung schlägt den wenigen freien Aktionären (sie haben noch 1,6 v. H. des 24 Mill. DM betragenden Aktienkapitals in Händen) vor, das Vermögen des Unternehmens auf die Gesellschaft für Montaninteressen mbH, Lübeck, zu übertragen, die sich hundertprozentig im Flick-Besitz befindet und die danach den Namen Metallhüttenwerke Lübeck GmbH annehmen wird. Den freien Aktionären wird das Angebot gemacht, ihre Aktien zum Kurs von 380 v. H. zu übernehmen.

Mit diesem Schritt wird die Börse um eine notierte Aktie ärmer. Der Verlust ist indessen zu verschmerzen, vielleicht sogar zu begrüßen, denn niemand wird bestreiten können, daß es kein Idealzustand ist, wenn bei einem notierten Wertpapier über 98 v. H. in einer Hand vereinigt sind, also Umsätze kaum stattfinden können – und wenn es einmal der Fall sein sollte, dann zu Kursen, die allein durch die Marktenge, aber nicht durch Rendite bzw. Substanz bestimmt werden. Es gibt noch eine Reihe ähnlicher Fälle, die aus dem gleichen Grund eine Bereinigung verdienen. Die Börsenvorstände scheinen selbst nicht darauf zu drängen. Offenbar sehen sie es nicht gern, wenn ihr Kurszettel verkürzt wird. Aber die „Durchforstung“ wird in den nächsten Monaten auch ohne ihr Zutun kommen. Das neue Aktiengesetz mit seinen sicherlich gutgemeinten Konzernvorschriften wird die Unternehmen einfach dazu zwingen, eine andere Gesellschaftsform als die der AG zu wählen. Hier spielt die Frage der verlangten Publizität nur eine Teilrolle. Ebenso entscheidend sind die Probleme, die im Zusammenhang mit der Haftung der Vorstände aufgeworfen werden, die in Aktiengesellschaften tätig sind, bei denen praktisch nur ein Großaktionär vorhanden ist (und dazu meist nur einige wenige freie Aktionäre als „Paradepferde“).

In den Börsensälen ist über die Höhe des Abfindungsangebots von 380 v. H. bei der Metallhütte Lübeck schon kritisch gesprochen worden. Das mußte erwartet werden, nachdem der Kurs im vergangenen Jahr noch bei 670 v. H. gelegen hatte. Allerdings darf man nicht vergessen, daß sich die Verwaltung von einer solchen Bewertung ihrer Aktien scharf distanziert hatte. Sie hat jetzt zwei Prüfer beauftragt, einen angemessenen Abfindungskurs festzustellen, die auf Kurse von 319,3 v. H. und 309,9 v. H. kamen. Ihre Berechnungen sind von der Deutschen Schutzvereinigung in Hamburg nachgeprüft worden, die – wie uns der mit dieser Aufgabe betraute Freiherr von Gleichenstein versicherte – mit allergrößter Sorgfalt ans Werk gegangen ist. Diese Feststellung ist deshalb bedeutsam, weil man die Schutz Vereinigung vielleicht als „gebranntes Kind“ bezeichnen könnte. Der Ausgang des Prozesses „Harpener Bonds“ hat doch einwandfrei gezeigt, daß die Schutzvereinigung in Düsseldorf (vertreten damals durch den inzwischen verstorbenen Staatssekretär Schmid) einem Kompromiß zugestimmt hat, der für die Bonds-Besitzer entschieden zu billig war.

Eine Anfechtung des Abfindungskurses von 380 v. H., der nach Ansicht der Flick-Verwaltung einen „Fasson-Aufschlag“ enthält, mit dem sie den besonderen Wert des Lübecker Werkes innerhalb der Flick-Gruppe abgelten will, kann nur durch die Klagen einzelner Aktionäre vor den ordentlichen Gerichten stattfinden. Ein Spruchkammerverfahren ist nicht möglich, weil dazu eine Minderheit von fünf v. H. des Aktienkapitals gehört.

Ob eine Klage zum Erfolg für die freien Aktionäre führen wird, muß bei gerechter Betrachtung der Sachlage allerdings bezweifelt werden. Jedenfalls gibt die Umwandlungsbilanz per 30. 9. 1958 keinen Ansatzpunkt für eine Höherbewertung. Selbst die Summierung strittig erscheinender Punkte (z. B. Schadenersatzforderung an die IG Metall wegen Verluste in dem dreieinhalbmonatigen Streik in Schleswig-Holstein an der Jahreswende 1957/1958) wird den sogenannten Fasson-Aufschlag nicht aufzehren. Niemand kann an der Tatsache vorübergehen, daß es den Stahlerzeugern nicht mehr glänzend geht und daß Umsätze und Erlöse rückläufig sind. Für 1957/58 (30. 6. 1958) wird eine Dividende von 8 v. H. gezahlt. Im Vorjahr waren es 8 v. H. plus 1 v. H. aus dem Gewinnvortrag vorangegangener Jahre. Selbst unter Inanspruchnahme der ersparten Körperschaftssteuer war es also nicht möglich, den Satz von 9 v. H. aufrechtzuerhalten. Im laufenden Jahr ist die Lage eher ungünstiger geworden, abgesehen davon, daß der Kohlenzoll einem Unternehmen, das vor mehr als 50 Jahren auf der Grundlage von Erz- und Kohlenimporten gegründet worden ist, jetzt schwer zu schaffen machen muß. K. W.

*

Bei der Tapetenfabrik Gebr. Rasch & Co, Bramsche, ist der Umsatz der OHG in 1958 weiter auf 18,5 (14,5) Mill. DM gestiegen. Der Trend zur Qualitätstapete hielt an. Es wurden zunehmend wasserfeste Tapeten gefragt, die unempfindlicher gegen Verschmutzung sind und sich leichter tapezieren lassen. Dem Jahr 1959 sieht die Firma mit einiger Sorge entgegen, da sich die Wettbewerbsverhältnisse auf dem heimischen Markt zuungunsten der deutschen Tapetenindustrie verschieben. Während der deutsche Zoll auf 7 v. H. + 6 v. H. Umsatzausgleichsteuer ermäßigt wurde, sind die Zölle der übrigen europäischen Länder zwei- bis dreimal so hoch. Dem völlig liberalisierten Binnenmarkt stehen beschränkte Einfuhrkontingente in wichtigen Importländern gegenüber.