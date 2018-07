Obwohl die Bayerische Staatsbank, München, als öffentlich-rechtliches Institut nicht die Vergünstigung des gespaltenen Körperschaftssteuersatzes genießt, weist sie für 1958 einen auf 7,06 (6,01) Mill. DM erhöhten Gesamtgewinn aus. Daraus erhält der bayerische Staat 5,2 (4,4) Mill. DM, was einer Dividende von 13 (11) v. H. auf 40 Mill. DM Grundkapital entspricht. Der restliche Gewinn fließt satzungsgemäß in die Rücklage, wodurch sich das gesamte Eigenkapital auf 57,8 (56,0) Mill. DM erhöht. Nach Ansicht des Instituts hängt die weitere Entwicklung im Kreditgewerbe wesentlich davon ab, in welchem Umfang die schrumpfende Spanne zwischen Soll- und Habenzinsen und die wachsenden Kosten noch ausgeglichen werden können. Die Kreditinstitute seien nicht mehr im gleichen Maße wie bisher in der Lage, Wertpapiere ins Portefeuille zu nehmen. Dieser Umstand müsse bei der Beurteilung der künftigen Kapitalmarktentwicklung achtet werden.

Mit einer Zunahme der Bilanzsumme um 18,3 (i. V. 13 v. H.) auf 1936 Mill. DM ist der Geschäftsumfang gegenüber den letzten Jahren überdurchschnittlich gewachsen. Den stärksten Impuls gab die Erhöhung der Einlagen um 25,3 (17,9) v. H. auf 1148 Mill. DM, darunter 822 (660) Mill. DM Termin- und 144 (111) Mill. DM Spareinlagen. Über ein Drittel der Einlagenmehrung fand in der (in Mill. DM) um 34 auf 200 verstärkten Barreserve und in den um 74 auf 204 aufgestockten Nostroguthaben ihren Niederschlag. Schatzwechsel erhöhten sich um 64 auf 158 und Wertpapiere um 49 auf 121. Der Anteil der 409 (376) Debitoren an der Bilanzsumme ist nur geringfügig auf 21,1 (23) v. H. gesunken, weil der kurzfristige Kreditbedarf der mittleren Betriebe weniger stark zurückging als derjenige der Großbetriebe. Die durchweg refinanzierten langfristigen Ausleihungen wuchsen um 46 auf 334. Durch Übernahme eines Kapitalanteils der neugegründeten Obere Donau Kraftwerke AG und durch Ausübung von Bezugsrechten stiegen Beteiligungen um 6,5 auf 19. on