Wie wird es denn kommen, wenn der Fernsehapparat erst einmal so selbstverständlich geworden ist wie heutzutage ein Radioempfänger? Die Menschen werden zu Hause sitzen und sich die Welt vom Sessel aus betrachten. Das ist bequem und auf ferngesehene Distanz weit weniger enttäuschend, als wenn man sich de facto den Ereignissen aussetzen muß. Seltsame Reaktion der modernen Menschen! Sie sahen fern –: den neuesten Bildstreifen vom Kriegsschauplatz am Südpol und hinterdrein, quasi zur Beruhigung vor dem Schlafengehen, einen Querschnitt durch die letzte attraktive Atomgirl-Revue, sie sehen fern und werden häuslich. Sie werden sogar gemütlich, denn schon meldet das mit Empfängern ausgestattete Staatsgefängnis von Indiana, wo man in der Abteilung für Geisteskranke die Wirkung des Fernsehens erprobte, es würde weniger getobt. Hildegard Schlüter