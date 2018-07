Ein Schriftsteller machte „Hm!“, als er die Zeichnungen seines Freundes sah, und dieses „Hm!“ war, wie der Zeichner bekennt, die Geburtsstunde des Buches

Eric Godal: „Teenager“; mit Beiträgen von 26 Autoren, herausgegeben von Rolf Italiaander; Broschek Verlag, Hamburg; 160 S., 14,80 DM.

Ich wäre geneigt, mich diesem „Hm!“ des Herausgebers Rolf Italiaander anzuschließen, wenn ich nicht angehalten wäre, mich über das Ergebnis dieses zagen Geburtsrufes artikuliert zu äußern,

Eric Godal, der sich mit Vorliebe und feinem Stift wöchentlich „im Vorübergehen“ der Teenager annimmt, hat hier also seine Mappe „Juvenilia“ aufgeschlagen. Herausgepurzelt kommen die halbgezähmten Wesen mit den kurzen Näschen, dem leicht abwesenden Blick in den hübschen Kinderaugen, lange Fohlenbeine in enge Slacks gehüllt.

Sind diese schlaksigen kleinen Kentauren, zur Hälfte Kind noch und zur Hälfte schon erwachsen, wirklich so eintönig süß, oder hat Godal diese Typisierung nach eigenem Wunsch und Willen geschaffen? Haben diese Zeichnungen wirklich den dokumentarischen Charakter, den ihnen der Herausgeber attestiert?

Der reiche Textteil enthält Beiträge vieler deutscher und einiger ausländischer Autoren aber die europäische und amerikanische Jugend. Betrachtungen wechseln mit Reportagen, Skizzen, Kurzgeschichten, Analysen und Gedichten. Und am Schluß folgt Meinungsforschung am Versuchsobjekt. Mit den Darstellungsformen wechseln die Sehweisen – und die jungen Mädchen und Männer, die da aufs Korn genommen werden. Sie sind frech oder scheu, nachdenklich oder gleichgültig, desillusioniert, wach, übermütig oder hartgesotten. Unfertig noch und unbeholfen, aber im Grunde nicht so sehr anders als die Erwachsenen.

Fast allen diesen Beiträgen läßt sich ein gemeinsamer Zug ablesen: die Geheimnislosigkeit der Teenager. Es geht keine tiefe Beunruhigung von ihnen aus. Ihre Konflikte mit der älteren Generation sind, wo sie überhaupt bestehen, unproduktiv und undramatisch. Etwa vorhandenes Ungestüm reagiert sich in vordergründigen Lärm-Orgien ab. Das Buch ist nicht darauf angelegt, die Gründe für diese Entzauberung der Teenager planvoll zu untersuchen. Der Eindruck eines nüchternen, biederen Konformismus’, der sich unter der Jugend auszubreiten scheint, wird durch den Abschluß des Buches verstärkt. Hier kommen junge Menschen, an die der Herausgeber Fragebogen verteilte, selber zu Wort.

Eine einheitlichere – literarische oder journalistische – Behandlung des Gegenstandes hätte wahrscheinlich zu einer befriedigenderen Lösung geführt werden können. Maria Poelchau