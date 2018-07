Auf der Hauptversammlung der Hamburg-Amerika-Linie (Hapag) in Hamburg standen zwei Fragen im Mittelpunkt: das künftige Schicksal der Reederei als Aktiengesellschaft und die Lage des Reedereigeschäftes. Beide Komplexe berühren sich dort, wo es um die Frage der Dividende geht. Es ist zweifellos der Wunsch der Deutschen Bank AG, die nach der Neuordnung der Besitzverhältnisse etwa 83 v. H. des 52,322 Mill. DM in Händen hält, künftig die Interessen aller Aktionäre so weit wie möglich zu berücksichtigen, d. h. auf Ausschüttungen zu drängen, wenn sie nach den Regeln einer vorsichtigen Geschäftspolitik verantwortet werden können. Eine solche Geschäftspolitik setzt aber ein etwa gleichgelagertes Interesse der Mehrheit der Aktionäre voraus. Und gerade deshalb kommt der Placierung der Hapag-Aktien – die Deutsche Bank betrachtet ihr Paket nur als einen vorübergehenden Besitz – eine besondere Bedeutung zu. Ohne Zweifel gibt es einige Interessenten, die sich kapitalmäßig in der Hapag engagieren können, es aber nur machen werden, wenn ihnen gestattet wird, die Reedereipolitik nach ihren Wünschen zu steuern, sie also praktisch auf Hapag-fremde Betriebe auszurichten.

Das wird, wie der AR-Vorsitzende der Hapag, Dr. Karl Klasen (Vorstandsmitglied der Deutschen Bank), auf der HV zum Ausdruck brachte, nicht geschehen. Um die Reederei unabhängig zu erhalten, hält die Bank an ihrem Plan, die Aktien breit im Publikum zu placieren, fest. Seine Verwirklichung wird allerdings viel Zeit brauchen. Denn ehe die Bank Hapag-Aktien als Anlagepapiere empfehlen kann, muß die Lage in der Schiffahrt wieder – wie Dr. Klasen sagte – „übersichtlicher“ (d. h. wohl besser) werden. Er sprach bei dieser Gelegenheit auch den Wunsch aus, daß die Bundesrepublik in der Wirtschafts- und Finanzpolitik den selbständigen Reedereien, den sogenannten Nur-Reedern, das gleiche Entgegenkommen freiwillig zukommen lassen möge, welches zwangsläufig auf Grund der geltenden Steuergesetze praktisch die Reedereien erhalten, die mit anderen ertragreichen Unternehmen rechtlich verbunden sind.

In der Schiffahrt ist – wie auch die HV der Hapag bestätigte – der seit langem befürchtete Zeitpunkt eingetreten, an dem die viel zu schmale Eigenkapitaldecke zu einem schweren Hemmnis geworden ist. Auch die Linienfahrt liegt seit dem Spätherbst 1957 unter Druck. Das bedeutet für die Hapag, daß sie wohl, da die Deutsche Bank für ihren Anteil auf einen Gewinn verzichtete, für 1957 einen Bonus von 6 v. H. ausschütten konnte, ihn aber für 1958 nicht mehr in Aussicht stellen kann. Der Geschäftsverlauf des Jahres 1958 läßt, nachdem die Mindestabschreibungen verdient worden sind, nicht mehr als einen ausgeglichenen Abschluß erwarten. Dabei erinnerte das Vorstandsmitglied Werner Traber daran, daß die verdienten Abschreibungen für Ersatzbauten nur ausreichen werden, wenn die in den letzten Jahren scharf gestiegenen Neubaupreise wieder erheblich zurückgehen. Eine zusätzliche innere Stärkung durch höhere Abschreibungen als die Mindestabschreibungen oder durch die Bildung offener Neubau-Rücklagen wird das Ergebnis 1958 nicht zulassen. – Eine Ergebnis-Prognose für das laufende Jahr zu geben, war Ende Februar natürlich nicht möglich. „Liquiditätsmäßig dürften indessen für 1959 keine Besorgnisse bestehen, da die Kredittilgungsverpflichtungen nur etwa die Hälfte der Mindestabschreibungen betragen“, sagte Traber. Er stellte damit offensichtlich klar, daß die Hapag nicht zu den Reedereien gehören wird, die unter Umständen in diesem Jahr auf Grund der schlechten Ergebnisse und der hohen Kapital- und sonstigen Kosten in Bedrängnis geraten werden.

Es ist durchaus begreiflich, wenn sich die Hapag angesichts der gegenwärtigen Lage keine neuen Risiken aufbürden will. Die Aktionäre können der Verwaltung nur dankbar sein, wenn sie ausdrücklich versichert, die im Wiederaufbau der Frachtschiffsflotte erreichten Erfolge durch die Übernahme einer hohen Schuldenlast für die Finanzierung eines Passagierschiffsneubaues nicht aufs Spiel zu setzen, dessen Ertragsaussichten heute sehr schwer zu beurteilen sind. Es war deshalb auch nicht ganz verständlich, warum gerade aus dem Kreis der Aktionäre auf eine verstärkte Passagierschiffahrt der Hapag gedrängt wurde. Niemand wird abstreiten können, daß es Gelegenheiten gibt, in der auch in der Passagierschifffahrt noch Geld verdient werden kann. Aber das ist nicht allein entscheidend. Ein privates Unternehmen muß auch die Risiken abschätzen, die in dem Umstand liegen, daß hier mehr als 100 Mill. DM für ein schwer übersehbares Geschäft eingesetzt werden müssen. Auf ein solches Wagnis wird sich die Hapag nur einlassen, wenn sie von der öffentlichen Hand diejenigen Unterstützungen erfährt, ohne die schon die wesentlich kapitalkräftigeren Passagierschiffs-Reedereien des Auslandes keine Neubauten auflegen können. dt