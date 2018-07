Es geschah beim Mühlengesetz bei dem Gesetz, das von Anbeginn (1955) viele Pannen und Verzögerungen zu erleiden hatte. Der Bundestag beschloß letzte Woche Änderungen zu diesem Gesetz, ohne zu bemerken, daß einige der im letzten Frühjahr ausgehandelten Bestimmungen auf Steuergesetzen fußten, die kurz darauf geändert worden waren. So etwas kann in unserer schnellebigen Zeit schon einmal passieren (obwohl dies beim Gesetzgeber nicht vorkommen sollte). Zwar besteht in der Sache keine Meinungsverschiedenheit zwischen Bundesrat und Bundestag, aber der Bundesrat soll jetzt den Vermittlungsausschuß anrufen, damit die Panne dort beseitigt wird. Für die mit dem Gesetz verfolgte Absicht, die Überkapazität im Mühlengewerbe zu vermindern, spielt es allerdings keine Rolle, ob von der Stillegungsentschädigung 15 oder 19 v. H. Körperschaftsteuer zu zahlen sind. Denn es ist fraglich, ob überhaupt eine unter diese Steuer fallende Mühle stillgelegt werden wird. Aber unser Finanzminister paßt auf – in diesem Fall wohl besonders wegen eines möglichen „Berufungsfalles“

Wie dem auch sei, hoffentlich ist dies die letzte Verzögerung des Gesetzes. Denn es ist höchste Zeit, daß die Stillegungsaktion anläuft. Seit Mitte 1957 haben wir dafür ein Gesetz. Aber bis heute hängt es in der Luft. Die Durchführungsverordnungen wurden so spät erlassen, daß die Anmeldefrist hinausgeschoben werden mußte. Man stritt sich lange um die Vorfinanzierung; schließlich tauchten Bedenken auf, ob das Verbot für die Errichtung neuer Mühlen mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Jedenfalls konnten die seit Ende 1957 vorliegenden (über 1200) Anmeldungen zur freiwilligen Stillegung bis jetzt nicht bearbeitet, geschweige entschieden werden.

Ob mit der Durchführung dieser Aktion die erhoffte Milderung des ungewöhnlich scharfen Wettbewerbs und Preisdrucks auf diesem Gebiet erreicht wird? Rein rechnerisch würde sich die durchschnittliche Ausnutzung der verbleibenden 3700 für die breitere Versorgung in Frage kommenden Mühlen von etwa 56 auf 65 v. H. erhöhen und die Kostenlage gerade der „mittelständischen Mühlen günstiger werden. Damit würde – vom nächsten Jahr an – auch der Druck, dem die Kartellpreise für Mehl aus jener Müllerei ausgesetzt sind, die gerade noch ihre (niedrigen) Betriebskosten zu decken versucht, geringer werden. Es mag zweifelhaft sein, ob durch Verringerung der Kapazitäten das Mühlengewerbe grundlegend gesunden kann. Allein schon durch die Absatzpolitik der unter Umgehung des Großhandels direkt an die Groß-Verbraucher liefernden Großmühlen bleibt ein scharfer Wettbewerb erhalten. Darum wird gerade die mittelständische Müllerei das Preiskartell auch nach Beendigung der Stillegungsaktion kaum entbehren können.

Der Vorfinanzierungsbetrag von 140 Mill. DM soll vom Beginn des nächsten Jahres ab zurückgezahlt werden. Man wird auch diesen Termin wohl (durch Verordnung) hinausschieben müssen. Denn bis dahin kann sich die Stillegung noch nicht ausgewirkt haben. Vielleicht werden in zwei oder drei Jahren niedrigere „europäische“ Weizenpreise den Mühlen mehr Luft in die Kalkulation bringen und die Abtragung der Vorfinanzierung erleichtern, ohne daß die Kosten der Aktion schließlich auf den Konsumenten abgewälzt werden. Jdeenfalls wird die Bereinigung der Mühlenüberkapazität kein Modellfall für ähnliche Ideen in andern Gewerben sein können.

Friedrich Lemmer