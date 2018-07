Inhalt Seite 1 — Keine goldenen Jahre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wilhelm Hoegner hat die Zeit seit seinem Sturz vom bayerischen Ministerpräsidentensessel offenbar doch nicht, wie mancherorts behauptet wird, allein mit Schmollen verbracht. Jedenfalls hat er Muße gefunden, sein Werk über die Weimarer Republik, das schon 1934 geschrieben wurde, zu überarbeiten und jetzt der Öffentlichkeit zu übergeben:

Wilhelm Hoegner: „Die verratene Republik – Geschichte der deutschen Gegenrevolution“; Isar Verlag, München; 397 S., 27,50 DM.

Der Autor bemerkt in der Einleitung ausdrücklich, daß er nicht beabsichtigt habe, sich in den Streit der zeitgeschichtlichen Forschung einzulassen. Hoegners Buch ist in der Tat keine Studie, sondern eine historische Quelle, denn der Autor hat handelnd am Geschehen teilgenommen, das er beschreibt – zuerst als Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion des Bayerischen Landtages und Mitglied des Untersuchungsausschusses über den Hitlerputsch und von 1930 bis 1933 als Reichstagsabgeordneter.

Hoegner schreibt in der sozialistischen Terminologie der zwanziger Jahre. Wo wir elegant von „Arbeitnehmern“ sprechen, spricht Hoegner klassenkämpferisch vom „vierten Stand“. Die Ereignisse des Novembers 1918 sieht er als Revolution und Hitlers Machtergreifung als Sieg der Gegenrevolution an. Träger dieser Gegenrevolution sind für ihn „jene Gesellschaftsschichten, die damals von der siegreichen Arbeiterklasse überrannt wurden: Das Großbürgertum, die feudalen Grundherren und die nationalistische preußische Generalität“.

Diese Zitate zeigen, daß sich hier ein Mann nicht scheut, Farbe zu bekennen. Auch wird die Geschichte der Weimarer Republik in erster Linie als die Geschichte der Sozialdemokratie gesehen – ob zu Recht oder nicht, soll hier nicht diskutiert werden. Dennoch schreibt Hoegner mit verhältnismäßig großer Zurückhaltung und Objektivität, bedenkt man vor allem, daß das beschriebene Geschehen auch ihn persönlich betraf und seine Emigration zur Folge hatte.

Hoegners Buch muß Aufsehen erregen. Zum ersten wird es jeden erfahrenen Leser politischer Memoiren angenehm berühren, daß Hoegner auf den beinahe 400 Seiten seines Werkes sich selbst nur einmal und dann in der dritten Person erwähnt.

Aufsehenerregend ist auch, daß man nach der Lektüre dieses Buches die Legende von den „goldenen Jahren“ der Republik für unwahr hält. Hoegner versagt es sich, durch Erinnerung an die geistige Erregtheit und die kulturellen Leistungen der Zeit, die Weimarer Jahre nachträglich über Gebühr zu verklären. Auch sieht er davon ab, die schwierige außenpolitische Lage der Republik als Entschuldigung für das innenpolitische Versagen der Republikaner, einschließlich seiner sozialdemokratischen Parteigenossen, gelten zu lassen. So rollt vor den Augen des Lesers die Geschichte eines vierzehnjährigen latenten Bürgerkrieges ab, wobei auch die stillere, von der Außenpolitik Stresemanns geprägte Zeit manches von ihrem Glanz verliert.