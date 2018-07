Katheder vor historischer Kulisse – Die letzten Flakhelfer sind weg

Von Hans Gresmann

Vor mir sitzt eine junge Dame mit einer Frisur, wie sie heute modern ist: die blonden Haare vorn gestutzt, hinten lang herunterfallend – recht ungeordnet das Ganze. Zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken je ein (sehr) junger Herr.

Alle drei beugen sich über ein bedrucktes Stück Papier, das das Mädchen auf dem Schoß liegen hat. Kein Schallplattenkatalog, kein Filmjournal – eine Europakarte. Reisepläne? Nein. Die drei versuchen gerade die Stelle ausfindig zu machen, an der gegen Ende des zweiten Weltkrieges der Panzerarmee des amerikanischen Generals Patton der entscheidende Durchbruch bei Avranches gelang.

Bismarck als Zuschauer

Ich bin im größten Hörsaal der Universität Göttingen, der eigentlich ein Ballsaal ist: rechteckig der Hauptraum, oben eine Galerie. An der Stirnseite des Saales, der gut hundert Jahre alt sein mag, prangen fünf überlebensgroße Ölgemälde: in der oberen Reihe die hannoverschen Georgs die einst Englands Könige waren, unten links der Herzog von Cumberland und unten rechts ein besonders scheußliches Bild von Wilhelm I. Darunter eine Metallbüste des Reichskanzlers Bismarck und eine Gipsbüste Georgs III.

Dies also ist die Kulisse: ein Stück Geschichte – in Form und Farbe zufällig zusammengewürfelt. Davor, oder genauer: unmittelbar vor der Gipsbüste Georgs III. steht ein Katheder. Und darauf ein Professor, ein deutscher Gelehrter, dem es gelungen ist, von den rund sechseinhalbtausend Studenten der Universität Göttingen etwa zwölfhundert in seine Vorlesung zu ziehen – eine Vorlesung, die zu einer denkbar unbequemen Stunde (von 20.15 bis 21.45 Uhr) stattfindet und für die man „ansitzen“ muß, will man sich einen leidlichen Platz sichern. Thema: „Die Geschichte des zweiten Weltkrieges.“