Die Berliner Handels-Gesellschaft hat das vergangene Jahr mit einer Bilanz geschlossen, deren Summe sich nochmals um 12,5 v. H. erhöht hat. Gleichzeitig verbesserte sich die Liquidität. Vom Standpunkt der Sicherheit mag man dies begrüßen, unter Rentabilitätsgesichtspunkten wird man es anders beurteilen. Offenbar wurde die Liquiditätsverbesserung auch nicht planmäßig angestrebt. Wie alle Banken klagt auch die BHG über einen Mangel an günstigen Anlagen. Den Ausgangspunkt der Bilanzausweitung muß man deshalb auf der Passiv-Seite suchen. Hier sind die Gesamtverpflichtungen von 469 auf 523 Mill. DM, d. h. um gut 12 v. H. gestiegen. Die Einlagen mit 482 Mill. DM (gegen 432 Mill. DM 1957) haben sich dabei etwas stärker erhöht als im Durchschnitt der Geschäftsbanken. Die eigenen Akzepte sind doppelt so hoch wie 1957; sie betragen über 20 Mill. DM! Die aufgenommenen Gelder – das Institut ist am Geldmarktgeschäft stark interessiert – sind leicht zurückgegangen. Die sonstigen Aktiva zeigen ebenfalls eine Erhöhung. Das Kommanditkapital wurde im vergangenen Jahr von 20 auf 25 Mill. DM erhöht. Den Rücklagen wurden – genau wie 1957 – aus den versteuerten Gewinnen 2 Mill. DM zugeführt. Auch die Rückstellungen sind mit 17 Mill. DM um eine gute Million höher als im Vorjahr. Recht bescheiden sehen hiergegen mit 3 Mill. DM die Sammelwertberichtigungen aus Die Bank beklagt das sehr. Leider läßt die Steuer nicht mehr zu.

Gute Wechsel sind heute nur schwer zu haben Der herausgelegte Wechselkredit hat sich gegenüber dem Vorjahre nicht mehr erhöht. Dagegen wurden mehr Schatzwechsel gekauft, darunter erstmalig auch ausländische. Die Hauptausweitung der Bilanz zeigen die Wertpapierbestände, die von 37,7 auf 58,3 Mill. DM angewachsen sind. Der Zuwachs betrifft vor allem Rentenwerte.

Das Anwachsen der Wertpapierbestände bei den Banken wird vielfach kritisiert. Man befürchtet Rückschläge. Auch die BHG unterschätzt solche Gefahren nicht. Sie legt daher Wert auf; einen großen Bestand an lombardfähigen Wertpapieren. Der entsprechende Posten macht 27,8 Mill. DM aus.

Die Debitoren haben sich etwa im Rahmen der Bilanzausweitung erhöht. Sie haben sich also besser entwickelt als die Wechselkredite, dies gilt auch von den Krediten an Banken, die 52,8 Mill. DM – 1957 = 44 Mill. DM – ausmachen. Kreditnehmer sind in erster Linie Teilzahlungsinstitute, von denen die BHG selbst eines als Tochterunternehmen besitzt.

Die große Bankenliquidität kommt vielleicht bei der BHG stärker zum Ausdruck als bei den übrigen Kreditinstituten. Das liegt an der Struktur der BHG, die vornehmlich das Geschäft mit der großen Industriekundschaft betreibt. Diese aber ist heute selbst liquide, legt also eher Geld an, als daß sie Kredite aufnimmt. Im übrigen vermag die erste Bankkundschaft zu ihrem Nutzen die Konkurrenz zwischen den Kreditinstituten zu nutzen. Die verengte Zinsspanne bekommt die BHG daher besonders stark zu spüren. Das wirkt sich auf die Ertragslage aus. Sie wurde weiterhin dadurch beeinträchtigt, daß das Konsortialgeschäft – es gab 1958 weniger Kapitalerhöhungen als im Vorjahr – nicht mehr so ertragreich war wie 1957. Einen Ausgleich hat das Börsengeschäft gebracht.

Alles in allem: die Erträge sind nicht in dem gleichen Ausmaß wie die Bilanzsumme angewachsen. Trotzdem vermag die BHG auf ein erhöhtes Kommanditkapital eine auf 14 (12) v H. erhöhte Dividende zu zahlen. W. R.