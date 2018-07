pk, Lüneburg

Jeder kehre vor seiner Tür“ – in Lüneburg trifft das alte Sprichwort, soweit das Kehren des ordinären Straßendrecks auf dem Fahrdamm gemeint ist, nicht mehr zu. Das Kehren besorgt amtlich die orangefarbene Straßenkehrmaschine, die der Volksmund anschaulich Heulbesen nennt. Und der „Heulbesen“ besorgt es ohne Ausnahme, ob die lüneburgischen Hausbesitzer nun „ihren Dreck alleene machen“ wollen oder nicht. Das aber kam so:

In die Schranken des Verwaltungsgerichts traten der Bürger und Hausbesitzer Walter Koopmann einerseits und die achtbaren Stadtväter und Rathausbeamten andererseits. Bürger Koopmann ging es wider die Natur, für den „Heulbesen“ monatlich 96 Pfennig zahlen zu sollen: seinen Anteil nämlich an den städtischen Straßenreinigungskosten. Er wollte lieber selbst den Besen schwingen.

Die Stadtväter hinwiederum beschworen das Gericht, an das Gemeinwohl zu denken. Der Leiter der städtischen Müllabfuhr klagte, die Rentabilität der Kehrmaschine sei gefährdet, wenn sie beim Koopmann-Grundstück alle Vorrichtungen abschalten und sie zehn Meter weiter gleich wieder einschalten müsse. Und ein Sachverständiger für Verkehrsfragen meinte gar, so ein eigenständiger Selbstkehrer wie Koopmann stelle auf der Fahrbahn eine arge Gefahr dar.

Die Richter aber hielten sich an die Bestimmungen des Rechts, das in diesem Falle Ortssatzung hieß. Und sie stellten fest, die Satzung enthalte in der Tat die Möglichkeit, vom sogenannten Anschlußzwang befreit zu werden. Also müsse sie auch erteilt werden, wenn die Straßenreinigung an sich nicht gefährdet sei. Walter Koopmann siegte. Und siegte doch wieder nicht.

Denn der Rat von Lüneburg zog die Konsequenz. Da die Ortssatzung Gemeinderecht ist, kann die gewählte Gemeindevertretung es schaffen und verändern. Die Ratsherren aber (mit Ausnahme der Hausbesitzer) verabschiedeten jetzt eine ergänzende Bestimmung, die den Anschlußzwang an die Straßenreinigung ohne jede Ausnahme statuiert. Man nennt sie in Lüneburg die Lex Heulbesen.

Bürger Koopmann zahlt von nun an monatlich seine 96 Pfennig in die Stadtkasse. Wieviel die Stadt in die Gerichtskasse zu zahlen hatte, ist nicht bekannt.