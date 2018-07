Inhalt Seite 1 — Quadratur des Kreises Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von H. v. Sanden

Das Zeitalter der Autodidakten geht – ob man das nun bedauert oder nicht – seinem Ende entgegen. Amateurforscher – nette, liebenswerte, oft recht eigensinnige Leute – wollen das zuweilen nicht wahrhaben. Als ihre letzte Zuflucht erfreuen sich auch Zeitungsredaktionen ganz unerwarteter Beliebtheit. In der ZEIT bemühen wir uns, in solchen Fällen das Gutachten eines Spezialisten einzuholen. Als Aufbegehren des Fachmanns gegen die unverwüstlichen Amateurforscher, die Tinte und Papier nicht scheuen, wollen die nachfolgenden Betrachtungen des ehemaligen Ordinarius für praktische Mathematik an der Technischen Hochschule Hannover, Professor Dr. H. v. Sanden, verstanden sein. Die „Quadratur des Kreises“ – mit der ja auch von Nichtmathematikern oft allerlei metaphorischer Unfug getrieben wird – steht dabei als ein Beispiel für viele.

Jedes mathematische Institut erhält jahraus, jahrein vermeintliche Lösungen des Problems der Quadratur des Kreises. Die Einsender wissen entweder nicht, daß dies Problem vor 75 Jahren vollständig und endgültig gelöst wurde, oder es ist ihnen nicht klar, worin es besteht. Man trifft sogar die Meinung, es sei bisher nicht möglich, den Flächeninhalt eines Kreises genau zu berechnen. Das hat aber schon vor zweitausend Jahren der griechische Mathematiker Archimedes getan, mit einer einwandfreien Methode, aus der sich die heutige Integralrechnung entwickelt hat.

Geometrisch besteht die Aufgabe darin, ein Rechteck zu zeichnen, dessen Flächeninhalt gleich dem des Kreises ist. Auch das ist möglich. Auf einer Drehbank fertigt man einen Zylinder, dessen Durchmesser gleich dem des Kreises ist. Aus diesem Zylinder schneidet man eine Kreisscheibe heraus, deren Dicke halb so groß wie der Kreisradius ist. Den Rand dieser Scheibe bestreicht man mit Druckfarbe. Dann rollt man die Kreisscheibe auf einem Blatt Papier so weit ab, daß sie gerade eine Umdrehung macht. Hebt man sie danach vom Papier ab, so bleibt auf diesem ein gefärbtes schmales Rechteck. Seine lange Seite ist gleich dem Kreisumfang, der ja darauf abgerollt ist. Die kurze Seite ist gleich der Scheibendicke, also gleich dem halben Kreisradius. Der Flächeninhalt des Rechtecks ist gleich der Kreisfläche. Diese läßt sich also rechnerisch und zeichnerisch bestimmen.

Das eigentliche Problem der Quadratur des Kreises wurde von den Griechen mit folgender Aufgabe gestellt: Es soll ein dem Kreise flächengleiches Rechteck gezeichnet werden. Dazu dürfen aber nur drei Instrumente benutzt werden: Bleistift, Lineal und Zirkel (also keine Drehbank!). Mit dem Lineal dürfen nur gerade Linien zwischen bereits bekannten Punkten gezogen, und mit dem Zirkel nur Kreisbogen um bekannte Punkte geschlagen werden. Diese einschränkenden Bedingungen pflegt man abkürzend als „mit Zirkel und Lineal“ zu bezeichnen. Um die Lösung der Aufgabe, ein dem Kreise flächengleiches Rechteck mit Zirkel und Lineal zu zeichnen, haben sich zweitausend Jahre lang zahllose Mathematiker und Nichtmathematiker vergeblich bemüht.

Das Problem wurde im Jahre 1882 durch den Professor der Mathematik Lindemann endgültig gelöst. Er bewies, daß es unmöglich ist, ein dem Kreise flächengleiches Rechteck nur mit Zirkel und Lineal zu zeichnen. Trotzdem quälen sich immer noch Nichtmathematiker mit dieser Aufgabe ab. Sofern sie von dem Lindemannschen Beweis gehört haben, wenden sie ein, daß die Mathematik seit 1882 doch „Fortschritte gemacht“ habe, so daß heute eine Konstruktion möglich sein könne, die damals unmöglich war.

Hier liegt ein Mißverständnis über die Bedeutung des Wortes „unmöglich“ in der Mathematik vor. Um es aufzuklären, stellen wir dem Leser die einfache Aufgabe, ein Dreieck zu zeichnen, dessen Seitenlängen gegeben sind – was nur zwei Zirkelschläge erfordert. Die Seitenlängen sollen 6 cm, 3 cm und 2 cm sein. Der Leser wird feststellen, daß dies „unmöglich“ ist – er wird aber (nach einigem Nachdenken) auch zugeben, daß es bei noch so großen Fortschritten der Mathematik unmöglich bleiben wird: deshalb nämlich, weil die Aufgabe in einem logischen Widerspruch zum Begriff des Dreiecks steht (zu dem gehört, daß die Länge jeder Dreiecksseite kleiner ist als die Summe der beiden anderen Seitenlängen).