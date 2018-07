Autofahren, das kann man in jeder Stadt, auch in der kleinsten, lernen. Wie aber, wenn der Motorist den festen Boden unter den Rädern verläßt und sich dem feuchten Element anvertraut? Bislang wurden, nur in der Berufsschiffahrt Befähigungsnachweise für das Führen von Wasserfahrzeugen verlangt, obwohl es viel schwieriger ist, ein Motorboot sachgerecht zu bedienen als ein Automobil. Im eigenen Motorboot ist ein jeder auch ohne Patent so sehr Kapitän wie zu Hause in der Badewanne. Dabei nimmt die Zahl der Motorboote auf unseren Gewässern ständig zu, und es liegt im wohlverstandenen Interesse aller Wassersportler, daß jeder, der mit seinem Fahrzeug die Wasseroberfläche kräuselt, dieses Fahrzeug beherrscht, und nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die Verkehrsregeln, die auf dem Wasser erheblich andere, sind als auf dem Lande. Aus diesem Grunde hat der Deutsche Hochsee-Sportverband Hansa an seinen Jacht-Schulen in Glücksburg an der Ostsee und in Prien am Chiemsee Ausbildungslehrgänge für Motorbootfahrer eingerichtet. Sie dauern jeweils eine Woche – stets vom Sonntagabend bis zum folgenden Sonntagmorgen –, beginnen am 3. Mai und enden am 28. Juni. Sie sind absichtlich ins Frühjahr gelegt, damit die Teilnehmer die erworbenen Kenntnisse schon im Sommerurlaub verwerten können. Gelehrt werden Fahrkunde mit allen vorkommenden Manövern einschließlich Nachtfahrt, Seemannschaft, Navigation, Logbuchführung, sowie Gesetzes- und Wetterkunde. Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich an einem technischen Motorenlehrgang teilzunehmen, der mit dem C 1-Schein abschließt. Wer ihn besitzt, der braucht auch nicht mehr zu befürchten, einmal bewegungsunfähig in einem schweren Gewitter auf einem See zu liegen. Wer die am Lehrgangsende stattfindende Prüfung besteht, erhält einen Führerschein für Motorboote. Die Lehrgangsteilnehmer werden in Hotels oder Pensionen in der Nähe der Schule untergebracht, die Mahlzeiten in der Schule eingenommen, und alles zusammen kostet 250 DM. Wenn diese neue Einrichtung Interesse findet, werden im Herbst weitere Lehrgänge folgen. J.