Hamburger Freunde fanden es komisch, daß ich aus München und der beneidenswerten Nähe des Hochgebirges kam, um einen Winterkurzurlaub in der Heide zu verbringen. Norddeutsche sind meist unglücklich, wenn Zeit und Geld nur bis zum Harz oder dem Sauerland reichen, statt bis nach Oberbayern, der Schweiz und den Dolomiten. Auch ich wäre, offengestanden, nicht auf den Gedanken eines Winterurlaubs in der norddeutschen Tiefebene gekommen, wenn ich nicht ohnehin in diese Gegend hätte reisen müssen.

Die meisten von uns verbinden mit dem Begriff „Winterurlaub“ die Vorstellung von Sonne und Schnee in mindestens 1000 m Meereshöhe. 1500, 1800 wären noch wirksamer? Schöner doch bestimmt... Alle haben etwas von den ultravioletten Sonnenstrahlen gehört und von der reinen, dünnen Bergluft. Nun ist aber die Reinheit der Luft nicht nur von der Höhe abhängig, sondern ebensosehr von der Abwesenheit städtischer Industrie-Dunstglocken. Auch die Kälte kann zur Reinheit der Luft beitragen. Selbst Nebel kann „rein“ sein, wenn er nicht durch Fabrikabgase, sondern durch atmosphärische Veränderungen entsteht. Woraus sich der Rückschluß ergibt, daß Winterferien auch in der Ebene ihre Wirkung tun können.

Bis zur Heide bin ich allerdings nicht gekommen. Einige Häuser, bei denen ich anfragte, eröffnen erst im März. Den „ganzjährig geöffneten“ sei gedankt! Ich wohnte am Rande der kleinen Stadt Soltau und damit am Rande des Böhme-Waldes (wirklich ohne „r“). Er ist 1000 Morgen groß, ein schöner Mischwald mit vielen Wanderwegen. Als ich ankam, war er ein Wintermärchen, mit dick verschneiten Bäumen und sehr viel Sonne. Die Kinder rodelten, manche Gäste machten ausgedehnte Skiwanderungen. Zwar ohne Abfährt, aber dafür auch ohne Anstrengung. Natürlich kann die Sonne hier, wenn auch mit prächtigen Lichteffekten, so doch nicht mit der Wärme ultravioletter Strahlen aufwarten. Zum Ausgleich entfallen die Gefahren der gelernten Wintersportplätze: zuviel Sonnenkult (den nicht jeder verträgt); der rasante Skilift- und Schwebebahnbetrieb mit seinen stündlich wiederholten krassen Höhenunterschieden, vor dessen Mißbrauch mit manchmal bedenklichen Folgen die Ärzte schon seit einigen Jahren warnen; die Versuchung der Après-Ski-Stunden, die sich zwanglos bis in den frühen Morgen ausdehnen lassen und die Erholung illusorisch machen.

Im Flachland ergeben sich statt dessen folgende Positiva: die Kürze der Wintertage bewirkt an Orten, die eben keine „Wintersportplätze“ sind, ganz von selbst ein solides, häusliches Leben mit frühem Zubettgehen. Wenn keine Bars mit Stimmungsmusik, keine Faschingsbälle und Volkskunstabende von den Anschlagsäulen locken, entschließt man sich leichter zu ruhigem Urlaubsleben. Ohne Vergnügungsziele wandert man nach dem frühen Abendessen allenfalls noch einmal zum „Luftschnappen“ hinaus. „Sommerluftkurorte“ bieten häufig im Winter besonders preiswerte Pauschalkuren, die das auf Ski-Saisonbetrieb eingestellte, mit vielfach höherem Spesenapparat belastete Hochgebirge sich gar nicht leisten kann. Es sei darum in diesem Zusammenhang auch noch auf die ganzjährig geöffneten Sanatorien und Kurheime des Flachlandes hingewiesen. Wer keine Ablenkung hat, kann schon bei kürzerem Aufenthalt aus ein paar Bädern, Packungen und Massagen, mit etwas Diät kombiniert, gesundheitlichen Nutzen ziehen.