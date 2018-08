Von Dieter E. Zimmer

Fünf Jahre, von 1950 bis 1955, hat Aurel von Jüchen, ehemals Pfarrer in Schwerin und dort mit der SED in Konflikt geraten, in russischen Zwangsarbeitslagern verbracht. Aber seinem Rußlandbuch

Aurel von Jüchen: „Was die Hunde heulen“; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 288 S., 13,80 DM

fehlt jede Spur von Selbstmitleid. Überhaupt ist alles Persönliche zurückgedrängt. Das macht das Buch zwar weniger anschaulich als das Rußlandbuch aus der Feder eines lutherischen Pfarrers, Gollwitzers „Und führen wohin du nicht willst“ – dafür gewinnt es aber an Nüchternheit und Systematik.

In dem Grimmschen Märchen heulen die Hunde, weil in dem verwunschenen Schloß Unrecht geschehen ist. Erst der Grafensohn, der nur ihr Geheul und nicht die Menschensprache versteht, löst den Bann. Die Märchenparallele hat ihre Grenzen: Grafensöhne erlösen heute nichts mehr, und daß Jüchen und viele andere vor ihm die Hunde verstanden haben – ändern wird es nichts.

Auf Grund des Querschnitts durch alle Bevölkerungsschichten, den das Lager ihm bot, diagnostiziert Jüchen den „pathologischen“ Zustand, den das russische Volk leidgeübt trägt; zunächst in einer Beschreibung der Leidenden, dann der Leiden selbst: Zwangsarbeit, Deportation, Rechtsunsicherheit, Geist- und Gottverfolgung, Lebensdürftigkeit.

Wenig bekannt und aufschlußreich zum Beispiel ist das, was Jüchen über die Organisationen der asozialen Jugendlichen mitteilt. Doch sehr vieles ist nicht neu und will es nicht sein. Dies ist das Buch eines tief beunruhigten Mannes, der gründlich und verantwortungsbewußt das Erlebnis zu bewältigen sucht, das der Kommunismus ihm geworden ist.