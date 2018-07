Inhalt Seite 1 — Aufmarsch der Zeugen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn, im März

Der Gegenstand, um den es im Strack-Prozeß geht, birgt in sich eine Quelle prozessualer Merkwürdigkeiten. Da wird zum Beispiel die Justizdebatte des Bundestages vom 22. Januar dieses Jahres in das Beweisverfahren hineingezogen. In jener Debatte bemerkte der Kanzler: "Wie mir Herr Hallstein gesagt hat, hat er erklärt, ihm komme die Sache (die brieflichen Anschuldigungen des seinerzeitigen ägyptischen Attaches Galal gegen Dr. Strack) höchst Zweifelhaft vor."

Aber die ganze Verteidigung Hallsteins schloß gerade die Äußerung eines solchen Zweifels bei der Übergabe des Briefes an Professor Erhard aus. Sofort rückt denn auch Hallstein von der Darstellung Dr. Adenauers ab, und sein Verteidiger spricht von einem "handgreiflichen Irrtum" des Bundeskanzlers. Man greift also, um sich Argumente zu holen, weit in das politische Geschehen hinein, auch wenn es nur lose mit der Prozeßnaterie zusammenhängt.

Aus einem im Gerichtssaal verlesenen Brief Hallsteins an den Bundeskanzler vom 28. April 1954 erfährt man, daß Adenauer die Weisung gegeben hat, ‚dem von Strack eingeleiteten Strafverfahren keinen Vorschub durch Übermittlung von Akten und Erteilang von Aussagegenehmigungen" zu leisten. Was lange gemunkelt, dann immer lauter behauptet, aber öfter in Abrede gestellt worden war – hier ist es schwarz auf weiß bewiesen. Durch jene Verfügung wurde das Ermittlungsverfahren etwa eineinhalb Jahre lang blockiert, was manchen Ärger auf seiten der Anklagebehörde erklären mag.

Aus einem Knäuel von Interessengegensätzen, Eifersüchteleien, Neid und Intrigen wurden die laden gezogen, an denen diese Auseinandersetzung hängt. Immer wieder fragen in dem Prozeß die Juristen die Diplomaten, warum sie, deren Metier doch das Entwirren solcher Schwierigkeiten ist, nicht früher und geschickter eingegriffen haben. Denn abgesehen von dem großen, Zeitaufwand, abgesehen auch von dem Nervenverschleiß – kostet die Sache jetzt sehr viel Geld. Da wird der deutsche Botschafter in Tokio, Dr. Haas, als Zeuge nach Bonn geholt. Über 8000 Mark kostet seine Reise den Steuerzahler.

Vergleicht man aber die Aussage des Botschafters mit dem, was er bereits vorher ausgesagt hatte und was in den Akten nachgelesen werden kann, dann versteht man diesen Aufwand nicht. Denn um zu erfahren, daß es Rivalitäten zwischen Strack und Botschafter Allardt sowie Botschafter Pawelke gegeben hat, dazu hätte man Haas nicht als Tokio zu bemühen brauchen. Und nun ist ein Zeuge aus Washington geladen: Botschaftsrat Pauls. Er läßt sich freilich, wie auch ein zweiter Zeuge aus dem Auswärtigen Amt wegen Krankheit entschuldigen.

Die dominierende Figur in dem Prozeß ist ohne Frage Professor Hallstein. Dieser Rechtslehrer, der auch alle Register eines tüchtigen Anwalts zu ziehen versteht und der begabt ist mit einer großen Beredsamkeit, zeigt sich allen Vorhaltungen und Überraschungen gewachsen. Immer wieder geht er zum Angriff gegen die Staatsanwaltschaft vor, bis hart an die Grenze des sachlich Zulässigen – doch stets treffsicher, wenn auch manchmal mit einem etwas hochmütigen Unterton. Es ist ein intellektuelles Vergnügen, diesen auf so viele Klingen trainierten Fechter zu bedachten.