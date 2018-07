Für das Geschäftsjahr 1958 zeichnet sich als Standard-Bankendividende der Satz von 14 v. H. ab. Im Vorjahr betrug er allgemeinen 12 v. H. Mit dieser Erhöhung wird die Körperschaftssteuersenkung für ausgeschüttete Gewinne an die Aktionäre weitergegeben, während die Mehreinnahmen, die wohl überall erzielt werden konnten, den offenen und stillen Reserven zugeführt werden. Wenn der Satz von 14 v. H. an der Börse (und damit auch in Aktionärskreisen) teilweise eine Enttäuschung hervorgerufen hat, dann oftmals deshalb, weil die Auswirkungen der Körperschaftssteuersenkung einfach überschätzt worden sind. Es erhalten jetzt jene! Mahner recht, die von vornherein vor einer schematischen Berechnung der infolge der Körperschaftssteuersenkung möglichen Dividendenerhöhung warnten.

Ein Beispiel für die unterschiedlichen Auswirkungen der Steuersenkung bietet die Bayerische Vereinsbank in München. Sie schlägt ihrer auf den 24. März einberufenen Hauptversammlung vor, eine Dividende von 14 (12) zu verteilen. Theoretisch hätte auf Grund der Steuersenkung eine Erhöhung auf 15 v. H. erfolgen müssen, aber nur dann, wenn der gesamte Gewinn ausgeschüttet worden wäre. Da das bei einer Bank niemals der Fall sein kann, ist zu berücksichtigen, daß für nicht ausgeschüttete Gewinne eine Anhebung der Körperschaftssteuer erfolgt ist. Außerdem darf nicht übersehen werden, daß der aus dem Realkreditgeschäft stammende Gewinn ohnehin bislang nur dem halben Körperschaftssteuersatz unterlag und daß ferner Sonderregelungen für Einnahmen aus Beteiligungen gelten. Bei den Erträgen aus steuerfreien Wertpapieren hat sich ohnehin nichts geändert.

Die Bayerische Vereinsbank macht kein Geheimnis daraus, daß sich die Erträge sowohl im Bankgeschäft als auch aus der Hypothekenabteilung auf Grund des wachsenden Geschäftsvolumens vergrößert haben. Aber besonders im Bankgeschäft sind diese Mehrerlöse nicht frei von Problematik, die vor allem durch die stetige Verengung der Zinsspanne aufgeworfen wird. Dieser Umstand und vor allem auch die nicht mehr wolkenlose konjunkturelle Lage haben die Verwaltung deshalb veranlaßt, erhebliche Teile des Gewinnes in die offenen und stillen Reserven zu übernehmen. Die Banken brauchen um so mehr ein Risikopolster, als die Bildung steuerfreier Sammelwertberichtigungen zwar für normale Zeiten ausreichend sein mag, doch für Krisenjahre völlig unzureichend sind. Dem Fiskus fehlt nämlich das Verständnis dafür, daß Risikorücklagen in guten Jahren gebildet werden müssen, in Krisenjahren geht das nicht mehr.

Nach der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr um 17 auf 50 Mill. DM und nach Auffüllung der gesetzlichen Rücklage (aus dem Agio der Kapitalerhöhung) um 3,5 auf 7 Mill. und nach Zuführung von 4,5 Mill. wird zwar ein Eigenkapital von 83 (58) Mill. ausgewiesen, das sind aber immer erst etwa 3,7 v. H. der Bilanzsumme, ein Satz, der für deutsche Nachkriegsverhältnisse durchaus befriedigend ist, der aber international noch abfällt.

Das sind im wesentlichen die Gesichtspunkte, die bei der Dividendenentscheidung eine Rolle gespielt haben. Dabei muß der Aktionär bedenken, daß die Rücklagen für ihn ja nicht „verloren“ sind, sondern sein Kapital darstellen, das allerdings nicht dividendenberechtigt ist. Das Vorhandensein von Rücklagen wird sich jedoch im Börsenkurs entsprechend niederschlagen. Im übrigen: stellt man in Rechnung, daß im vergangenen Jahr eine Kapitalerhöhung 2:1 zu 120 v. H. durchgeführt wurde, die jungen Aktien erst am 1. Oktober 1958 eingezahlt zu werden brauchten, sie aber für ein halbes Jahr dividendenberechtigt waren, dann ergibt sich eine Verzinsung des alten Grundkapitals von 16,6 v. H.

1958 war für die Bank ein Rekordjahr. Die Bilanzsumme nahm um 338 (315) Mill. DM auf 2,26 Mill. zu. Die Erhöhung war damit dem Betrage nach die größte seit der Währungsreform. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 7,6 (9,9) v. H. Im Realkreditgeschäft wurden bewußt nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, insbesondere nicht bei den Kommunaldarlehen. Bei der Bayerischen Vereinsbank rangiert das Hypothekengeschäft an erster Stelle, und man war bestrebt, die bisherigen Relationen zu den Kommunaldarlehen aufrechtzuerhalten. Interessant ist, daß man das Kommunalgeschäft nicht als vollständig risikolos ansieht. Bei der zunehmenden Verschuldung der Gemeinden erinnert man sich gewisser Entschuldungsaktionen in früheren Zeiten, bei denen dann auch die Gläubiger unter Druck gesetzt würden,

Ebenso wie die Bank mit ihrer Hypothekenabteilung nicht mehr allein in Bayern tätig ist, so hat sie sich auch für das Bankgeschäft ein überregionales Betätigungsfeld gesucht. Seit einigen Jahren besteht eine Schachtelbeteiligung an der Vereinsbank in Hamburg, bei der Norddeutschen Kreditbank in Bremen wurde der Aktienbesitz jetzt ebenfalls auf über 25 v. H. gebracht, so daß das bayerische Institut nunmehr über freundschaftliche Beziehungen – zu beiden Hansestädten verfügt. Das ist besonders für das kurzfristige Geschäft sehr nützlich, denn die norddeutschen Institute – stark in der Importfinanzierung tätig – haben einen relativ großen Bedarf an sehr kurzfristigen Mitteln, ein Geschäft, das in Bayern nur schwer zu machen ist, weil hier der Industriekredit weitgehend überwiegt. Die engen Verbindungen kommen folglich allen beteiligten Banken zugute. Auch die Konsortialbeteiligungenhaben sich erhöht, und zwar um 49,6 v. H. auf 34 Mill. DM. Die Zunahme beruht in der Hauptsache auf der Übernahme einer Beteiligung an der Stahlwerke Bochum AG. Diese Beteiligung wird noch gehalten, sie wird aber kein Dauerbesitz werden.

Im neuen Jahr hat sich das Geschäft weiterhin günstig entwickelt. Ungewöhnlich gut war der Absatz an Pfandbriefen und Schuldverschreibungen, wenngleich natürlich im Aktiv-Geschäft die Konditionen gedrückt sind. Die Verwaltung glaubt vorerst nicht an eine weitere Zinssenkung, weil sie der Ansicht ist, daß sich das deutsche Zinsniveau dem des Auslandes weitgehend angeglichen hat. K. W.