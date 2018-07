Die Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt/Main ÄG in Frankfurt/M. hat auf der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, das Grundkapital um 1,5 Mill. DM auf 60 Mill. DM zu erhöhen. An dem Grundkapital sind die Industriegewerkschaften mit 49,80 v. H., der Deutsche Gewerkschaftsbund mit 25,14 v. H. und die Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumgenossenschaften (GEG) mit 25,06 v. H. beteiligt. Die sechs Gemeinwirtschaftsbanken in der Bundesrepublik hatten sich Ende 1958 zu einer Bank vereinigt. Zum Vorsitzenden des aus 48 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrates wurde Willi Richter (DGB) gewählt, zu stellv. Vorsitzenden Heinrich Meins (GEG) und Wilhelm Pawlik (Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen). Der Vorstand des Instituts besteht aus 16 Mitgliedern. Nach den bis jetzt vorliegenden Unterlagen ist das Geschäftsjahr 1958 sehr befriedigend verlaufen. Die Bilanzsumme wird mehr als 2 Mrd. DM betragen. Nach Bildung weiterer Rücklagen wird die Verteilung einer angemessenen Dividende für 1958 in Aussicht gestellt (zuletzt 6 v. H. für 1957).

Die Anglo American Corporation of South Africa Ltd (AAC), Johannesburg (Südafrikanische Union), die am 1. Oktober 1958 eine 5 1/2prozentige Wandelanleihe von 50 Mill. DM durch Vermittlung der Deutschen Bank aufgelegt hat, veröffentlichte jetzt den Prospekt, auf Grund dessen die Wandelanleihe zum Handel und zur amtlichen Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen worden ist. Die Anglo American Corp. hat in den letzten fünf Jahren auf die Stammaktien zu je 10 sh Nennbetrag folgende Dividenden verteilt; 6 sh (1953), 7 sh (1954 bis 1956), 8 sh (1957). Die Stammaktien wurden am 2. März 1959 in London mit 175 sh 7 1/2 d notiert. Die Gesellschaft teilt ferner mit, daß sich die Geschäfte der Gesellschaft im Geschäftsjahr 1958 befriedigend entwickelt haben, so daß am 24. September 1958 für das am 31. Dezember 1958 schließende Geschäftsjahr wie im Vorjahr, 2 sh Zwischendividende auf jede Stammaktie beschlossen werden konnte.