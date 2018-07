Risiko französischer Petroleum-Aktien

In letzter Zeit wird in Wertpapier-Informationsblätfern häufiger auf die großen Chancen hingewiesen, die in den Aktien der großen französischen Ölgesellschaff „Compagnie Française des Pétroles“ enthalten sein sollen. Das Papier ist in den vergangenen Monaten bereits stark gestiegen, denn im Sommer 1958 notierte es an der Pariser Börse zu 4500 ffr. Im Januar pendelte es zwischen 6200 und 6300 ffr. Die Prognosen laufen: Dieser Kurs wird sich in kurzer Zeit verzehnfachen. Soll man unter diesen Umständen noch einsteigen? B. C., Köln

Antwort: Die Hoffnungen auf einen geradezu grandiosen Kursanstieg gehen auf das Sahara-Öl zurück. Bei den Aufschließungsarbeiten in der Sahara war die „Compagnie Française des Pétroles“ sehr aktiv. Gegenwärtig hat sie die größten Produktionszahlen in diesem Gebiet aufzuweisen. Vieles spricht dafür, daß die Gesellschaft ihre Erfolge noch ausweiten, wird. Gehen diese Erwartungen in Erfüllung, dann steht einem Kursanstieg nichts im Wege, zumal die Gesellschaft als Gratisaktienanwärter gilt. Demgegenüber fallen Renditegesichtspunkte weniger ins Gewicht.

Wer die Aktien des Unternehmens erwirbt, muß aber wissen, daß er sich dabei auf ein gewagtes Feld der Spekulation begibt. Das Erdölgeschäft hat üblicherweise zwei unbekannte Größen: 1. Das geologische Problem, das in diesem Falle dank der intensiven Vorarbeiten kaum noch überraschende Risiken aufwerfen dürfte, und 2. die politische Konstellation derjenigen Länder, in denen gebohrt und gefördert wird. Punkt 2 darf man im Falle der Sahara nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Algerier haben bereits handfeste Drohungen gegen alle Ölgesellschaften ausgestoßen, die in der Sahara tätig werden. Wenn auch anzunehmen ist, daß man zu einer Lösung kommen wird, weil die Algerier selbst nicht in der Lage sein werden, die Ölquellen für sich nutzbar zu machen, also auf ausländische Hilfe angewiesen sind, so sind doch eine Reihe von Störungsfaktoren denkbar, die auf eine längere Zeit eine rentable Ausnutzung der Saharaquellen verhindern könnten. Das darf man nicht übersehen, wenn man französische Ölaktien kaufen will. Im übrigen ist aber eine gewisse Absicherung eines eventuellen Kursverfalls bei der Gesellschaft vorhanden. Das Unternehmen besitzt wertvolle Anlagen in Frankreich selbst und ist u. a. auch an der Ausbeutung der Kuweit-Felder beteiligt.