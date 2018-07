Inhalt Seite 1 — Die erste Krisenbilanz in der Kohle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die zum bundeseigenen Montankonzern Salzgitter gehörende Bergbau. AG Ewald-König Ludwig, Recklinghausen, berichtet als erste Zechengesellschaft über ein Geschäftsjahr, das für die Kohle fast ausnahmslos schwarz wie die Kohle selber war. Zwar fallen auch in dem jetzt zur Berichterstattung anstehenden Jahre (30. 9.) noch die ersten Monate in die damals auslaufende Hausse, aber dafür hatte sich im Jahre 1958 das Blatt bei der Kohle schon um so nachhaltiger gewendet. Die Zahlen der Bergbau AG Ewald-König Ludwig bewegen sich ungefähr im Rahmen des Ruhrdurchschnitts, so daß diese Gesellschaft als repräsentativ für die Abschlüsse der nachfolgenden Zechengesellschaften gewertet werden kann.

Ein Blick auf die Produktionszahlen dieser Gesellschaft zeigt deutlich das Dilemma fast aller Bergbaugesellschaften: Während bei Ewald-König Ludwig einschließlich der Bergbautochter Haus Aden der Absatz an Kohle und Koks im Zeitraum Januar bis September 1958 nur noch etwa 85 v. H. der Kapazitäten der vorhandenen Anlagen entsprach, lag die Kohlenförderung im Berichtsjahr mit 6,26 (6,13) Mill. t noch um 1,2 v.H. über der des Vorjahres. Die fördertägliche Kohlenförderung erhöhte sich sogar um 4,8 v. H. Dieser „Erfolg wider Willen“ ist nach Auskünften der Gesellschaft allein auf einen Anstieg der Untertage-Schichtleistung zurückzuführen. Auf den Anlagen der Ewald-König Ludwig wurde im Berichtsjahre eine Schichtleistung von 1693 kg erreicht, eine Zahl, die noch um 2,2 v. H. über dem – ebenfalls gestiegenen – Durchschnitt des Reviers liegt. Das Unternehmen begründet den „unwillkommenen“ Leistungsanstieg mit einer Ausweitung der Mechanisierung in der Kohlengewinnung, mit weiteren Betriebszusammenfassungen, also internen Rationalisierungsmaßnahmen, mit einem Rückgang der Fluktuation und – last but not least – mit einer Verbesserung des Leistungswillens der Belegschaft.

Mit der Drosselung der Koksproduktion im Geschäftsjahr 1957/58 liegt Ewald-König Ludwig erheblich über dem Ruhrdurchschnitt. Auf den Anlagen dieser Gesellschaft sind im Berichtszeitraum 1,35 (1,51) Mill. t Koks erzeugt worden, d. s. 10,6 v. H. weniger als in 1956/57. Der Rückgang im Durchschnitt des Reviers betrug nur 3,7 v. H. Allerdings erklärt sich der vergleichsweise stärkere Einschnitt in der Koksproduktion dieser Zeche vor allem damit, daß im Juli 1957 die Kokerei König Ludwig 1/2 stillgelegt worden ist – ein Eingriff, der nicht vom Marktgeschehen diktiert worden war.

Die bisherigen Maßnahmen zur Einschränkung der Kohlenförderung halten sich auch bei dieser Zechengesellschaft in bescheidenen Grenzen. Mit 4,8 Feierschichten, die hier im Laufe des Geschäftsjahres 1957/58 Verfahren wurden, marschiert das Unternehmen im Gleichschritt mit den übrigen Ruhrzechen (Durchschnitt: 4,7). Dafür lagen am Ende des Berichtsjahres etwa 15 Tagesförderungen Kohle und 57 Tagesproduktionen Koks auf den Halden.

Die Arbeiterbelegschaft ist von Ende 1957 bis Ende 1958 um fast 1000 Mann gekürzt worden. Dabei hat allein die Untertagebelegschaft einen Abgang von fast 900 Mann, d. h. 5,5 v.H., zu verzeichnen gehabt. Bemerkenswert wenig, nämlich gar nicht, schlägt sich dieser Rückgang auf dem Lohnkonto nieder, das in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung mit 171,3 Mill. DM ausgewiesen und damit gegenüber dem Vergleichszeitraum leicht angestiegen ist. Noch stärker allerdings hat sich der gesetzliche soziale Aufwand ausgeweitet. Er ist in 1958 auf 1970 (1510) DM pro Jahr und Kopf der Belegschaft geklettert und erreicht in der konsolidierten Ertragsrechnung per 30.9. die stattliche Summe von 45,5 (Rumpfgeschäftsjahr Jan.-Sept. 1957: 25,7) Mill. DM. In der Pressekonferenz hat das Unternehmen, das die Grenze für die Berichterstattung erfreulicherweise sehr weit gezogen hat, die durchschnittlichen Gesamteinkommen der Belegschaft bekanntgegeben. Sie unterscheiden sich von den kürzlich durch eine Zeitung geisternden „Fürsorgerichtsätzen“ doch sehr wesentlich! Ein Hauer verdiente 1958 bei Ewald-König Ludwig im Monat 663 DM ohne Bergmannsprämie; die Vergleichszahl für 1957 lautete 670 DM. Untertagearbeiter zusammengefaßt lagen 1958 bei 563 gegenüber 553 DM in 1957, wiederum ohne die Bergmannsprämie. Schließlich erreichte das Durchschnittseinkommen der gesamten Arbeiterbelegschaft über- und untertage im vergangenen Jahr 530 DM nach 520 DM im Vorjahr!

Der in der konsolidierten Ertragsrechnung ausgewiesene Umsatz – Ewald-König Ludwig hält sich bereits an das Schema des Referentenentwurfes zum Aktiengesetz – ist mit 375,6, das entspricht einem Monatsdurchschnitt von 31,29 (31,92) Mill. DM, nur leicht zurückgeblieben. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß sich die am 1. 10. 1957 durchgeführte Kohlenpreiserhöhung darin voll auswirkt. Der Konzernumsatz insgesamt wird mit 506,2 Mill. DM angegeben. Der Monatsdurchschnitt von 42,18 (46,25) Mill. DM schneidet bei einem Vergleich schon schlechter ab.

Das Betriebsergebnis der Ewald-König Ludwig sowie der Gewerkschaft Haus Aden hat sich um 16,7 Mill. auf 13,48 (30,2) Mill. DM verschlechtert. Dabei hat die Tochtergesellschaft trotz der auch für sie geltenden Schwierigkeiten am Markt im vergangenen Geschäftsjahr ihr Ergebnis wieder von 3,75 auf 5,24 Mill. DM verbessern können. Das endgültige Bilanzergebnis in Höhe von 5,5 (6,3) Mill. DM wird auf Grund der Ergebnis-Ausschlußvereinbarung an die Hauptaktionärin, die bundeseigene AG für Berg- und Hüttenbetriebe, abgeführt. Die Minderheitsaktionäre, deren Anteil auf 7 (7,5) v. H. von 78 Mill. DM AK weiter gesunken ist, erhalten daraus eine Dividende in Höhe von 6 v. H. für das Geschäftsjahr 1957/58. nmn