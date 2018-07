Wenn der Bach eine Kurve machte, schimmerte das graue Eis weiß auf, grünlichweiß spiegelte es für eine Sekunde die dick mit Schnee vermummte Böschung, und Helga sah das blaue Weiß der Böschung und das grünliche ihrer Spiegelung für eine Sekunde in eins gemischt, getrennt nur vom grünschwarz blitzenden schneeüberbuchteten Uferstoß, einer löcherigen von Weiß unterbrochenen Linie, unter der Bisamhöhlen ihre Eingänge haben konnten, und sie hörte das Schneiden der Schlittschuhe im scharfen Einbiegen in die Kurve, und ein leichtes, rollendes Kratzen gefrorener Wellen. Danach lag wieder eine gerade Strecke vor ihr, und mit ausgreifenden Gleitschritten nahm sie die Strecke an und beschleunigte von neuem den Lauf, sie dachte an nichts, die sausende Fahrt erfühlte sie, die Fahrt war Glück, alles andere versank, vier Kilometer Ebene lagen vor ihr, von dem Bach durchmessen, durchschlängelt, zwischen sanften meterhohen Schneeufern und alten Weiden, deren hängende Zweige kein Windhauch bewegte, als schliefen sie in dem grauen, rauhkalten Wintertag, der sich in die rauchverhangene Ferne erstreckte unter einem tiefen, violettgrauen Himmel.

Sie hörte das Gleiten ihrer Schlittschuhe und ihre Atemzüge, und sie glitt und sauste dahin, einer Schneewolke entgegen, schattengleich ragten Giebel und der spitze Kirchturm des Dorfes daraus hervor, und sie sah schon das kleine Balkenwehr in Rufnähe des Dorfes auftauchen am Ende ihrer matt glänzenden, nur wenige Schritte breiten Bahn, mit ausgestreckten Händen fuhr sie dem Holzwerk entgegen und fing den Aufprall ab, sie lachte und drehte sich um, Atem und Glück waren eins, sie lehnte sich an den langen Querbalken des Wehrs, in der Ferne ballte ein Lokomotivenpfiff langgezogen in sein Echo hinein, das nahe Dorf hinter ihrem Rücken gab keinen Laut her, als schlafe es, sie lachte und hörte im Irgendwo den Motor eines Autos, ziemlich fern, das Geräusch brach ab, und sie roch den kalten metallischen Geruch von Schnee und Eis und klamm darin wie eingesperrt den Dunst mooriger Erde, und sie stieß sich von dem Balken ab und begann langsam die Rückfahrt, die dritte, es sollte für heute die letzte sein, das Violett des Nachmittagshimmels verlor sich in basaltdunklem Grau, Fremdes kam still und kalt in die Strenge des Tags.

Insgesamt vierundzwanzig Kilometer hatte sie auf dem Eis zurückgelegt, jetzt spürte sie’s, Trägheit rann wohlig durch ihren Körper, und sie empfand Verlangen nach heißem Tee und Butterbrot. Rechter Hand hob sich ufernah ein alter Heuschober aus dem ins Fremde versinkenden Weiß, und sie beschleunigte ihren Lauf, als sie jenseits des Schobers ein Auto stehen sah. Doch nur für wenige Gleitschritte eilte sie, eine noch junge Stimme erklang und rief ihren Namen. Zögernd bremste sie, überlegend, sie wandte sich um. Und während er hinter der windschiefen, bleigrauen Bretterwand hervortrat und gemächlich mit großen Schritten den Schnee zur Böschung hin durchstapfte, fuhr sie ihm entgegen.

„Wo kommst du denn her?“ sagte sie lässig, gedehnt.

Er lachte. „Einer, der diesen Uferweg nicht kennt, hätte das mit dem Wagen nicht geschafft! Ich sah dich, von der Landstraße her, dachte, der rote Anorak, das kann nur Helga sein, ich hupte, natürlich sah und hörte man nichts, na, und da bin ich nun. Was tun wir jetzt?“

Sie runzelte die Brauen, ließ sich aber die Böschung hinaufziehen und duldete, daß er sie an den Schultern hielt, als sie die Schlittschuhe ablegte. „Ich wollte sowieso heim“, sagte sie obenhin, „nett, wenn du mich fahren willst, ich habe gräßlich Hunger!“

Er verzog die Lippen zu einem spöttischen Lächeln, sagte nichts, deutete auf das Auto. Langsam fuhr er rückwärts zur Straße. Er starrte in den Rückspiegel.