Rom, im März

Der neueste italienische Film „Die Hölle in der Stadt“, der hier seit kurzem gezeigt wird und demnächst auch in Deutschland über die Leinwand laufen soll, ist eine Studie der Zustände im römischen Frauengefängnis in Trastevere, dem „neapolitanischsten“ Viertel der italienischen Hauptstadt, wo die Misere, von den Pauschaltouristen in Rundfahrt-Omnibussen betrachtet, einen wildromantischen, „echt südländischen“ Aspekt hat.

Die Kamera verläßt nicht für eine Sekunde den düsteren Bezirk hinter der hohen Umfassungsmauer. Der Hauptschauplatz ist ein Trakt der Anstalt, in dem das unbedeutende Völkchen der Diebinnen, Betrügerinnen und Abtreiberinnen einquartiert ist, das sich nicht im Rampenlicht großer Prozesse sonnen kann. Eine dramatische Handlung fehlt. Dem Regisseur Renato Castellani kam es offensichtlich in erster Linie auf ein Porträt der beiden Frauen an, die aus der Masse der Inhaftierten herausragen. Die eine ist die abgebrühte, hoffnungslos rückfällige Delinquentin Egle, der das vulkanische Temperament Anna Magnanis Kraft und – Menschlichkeit verleiht; die andere ist die Unschuld vom Lande, das Dienstmädchen Lina (Giulietta Masina), das von seinem angeblich anständigen Freund Adonis und dessen Vater umgarnt, ausgehorcht und ungewollt in einen Diebstahl im Hause ihrer Herrschaft verwickelt wird. Die naive Seele wird in der vergitterten, von lärmenden, gewalttätigen Weibern bevölkerten „Hölle“ von Egle, der autoritären Herrscherin der Zellengemeinschaft, mitleidlos „aufgeklärt“. Lina macht in dieser „Schule des Bösen“ rasche Fortschritte. Sie wird hart, frech und korrupt. Bald nach ihrer Entlassung wird sie, in ein mit Talmi-Eleganz gekleidetes Biest verwandelt, wieder eingeliefert. Bei ihrer Meisterin hingegen vollzieht sich eine andere, genau entgegengesetzte innere Wandlung: Das Herz der zynischen Egle wird durch zwei Begegnungen erweicht. Sie erlebt das Wunder der reinen Liebe, die Marietta, eine blutjunge Diebin, für einen ehrlichen Burschen empfindet, mit dem sie durch einen Fensterspalt der Zelle Bekanntschaft schloß. Außerdem wird Egle durch die Verzweiflung von Vittorina (Myriam Bru) gerührt, die ihr uneheliches Kind in den Tiber geworfen hatte und sich nun im Waschtrog des Gefängnisses ertränken will. Die so verwandelte Egle ist von der Schamlosigkeit der von ihren Ratschlägen verdorbenen Lina angewidert. Die Story endet – ziemlich unvermittelt – mit einem Hoffnungsschimmer: bei ihrer Entlassung bittet sie ihre Gefährtinnen, ihr – nach einem alten Brauch – Salz in den Rücken zu werfen, damit sie niemals mehr in die Hölle zurückkehren müsse.

Die Kunst der explosiven Magnani, die in der Nähe des Frauengefängnisses groß wurde, und das Können der stilleren Masina vermögen die Strukturfehler des Films – nämlich den Mangel an dramatischer Handlung und das Fehlen einer These – nicht ganz zu kompensieren. Beiden Schauspielerinnen wurde in früheren Filmen mehr abverlangt. Castellani ist dem Problem, das optisch meisterhaft vorgeführt wird, nicht auf den Grund gegangen. Der Film formuliert auch keine Anklage an die Gesellschaft, wie es ähnliche Streifen sehr wirksam taten, zum Beispiel die von André Cayatte und den italienischen Neoveristen gedrehten. Diese Selbstbeschränkung ist durchaus mit Recht von einem größeren Teil der römischen Filmkritik beanstandet worden.

Azio de Franciscis