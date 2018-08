Wenn es auch immer noch zu früh ist für ein endgültiges Urteil über die Auswirkungen der französischen Währungsoperation, so darf doch bereits gesagt werden, daß sich der Patient nicht schlecht anläßt und eine Gesundung wahrscheinlich geworden ist. Im Februar haben die Devisenreserven des französischen Stabilisierungsfonds (der für die Bank von Frankreich auf dem Markt interveniert) eine weitere Zunahme um 115 Millionen Dollar erfahren. Die Zunahme hätte sogar 185 Mill. Dollar betragen, wenn die Bank von Frankreich nicht eine sogenannte „Deratissage“ bei den privaten Banken vorgenommen und diesen 70 Mill. Dollar zurückgezahlt hätte. Es handelt sich dabei um Devisen, welche die Bank von Frankreich bis Ende 1958 zum jeweiligen Monatsende bei den Banken beschlagnahmte, um dadurch die Defizite bei der Europäischen Zahlungsunion herunterzudrücken. Die Devisen wurden zwar nach dem monatlichen Zahlungstermin den Banken wieder zur Verfügung gestellt, aber am nächsten Monatsende war jeweils die gleiche Operation notwendig. Wenn sie im Februar jetzt 70 Mill. Dollar endgültig freigegeben hat, so darf angenommen werden, daß die Bank von Frankreich, wenn überhaupt, so nur noch einen geringen Ratissagebetrag bei den Banken stehen hat.

Andererseits hat sich die Handelsbilanz, einer der Hauptdefizitposten der Zahlungsbilanz, im Februar erheblich gebessert, und zwar gleichzeitig infolge des Rückgangs der Einfuhren als auch der Erhöhung der Ausfuhren, so daß annähernd ein Ausgleich (gegen einen Fehlbetrag von über 29 Mrd. ffrs. im Vormonat) erzielt werden konnte. Die Liberalisierung der Einfuhren hat keineswegs den vielfach befürchteten Sturm verursacht, was zum Teil als Stärkung des Vertrauens in die Währung gewertet werden kann, aber auch die Recession der französischen Wirtschaft bestätigt, da die Wirtschaft, von der Sorge um Lizenzerteilung und Erschöpfung der Kontingente befreit, heute nur ihren tatsächlichen Bedarf zu decken trachtet. Der Produktionsrückgang wird gegenwärtig auf insgesamt 3 v. H. bis 4 v. H. gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Jahres 1958 geschätzt. Er hat zur Stabilität der Preise beigetragen.

Die französischen Gold- und Devisenreserven setzten sich Anfang März aus folgenden Posten zusammen: aus dem offiziellen Goldbestand der Notenbank in Höhe von 590 Mill. Dollar und aus Devisenreserven des Stabilisierungsfonds in Höhe von 613 Mill. Dollar. Letztere betrugen am 1. Januar 1959, kurz nach der Abwertung, 377 Mill. Dollar. Sie sind im Januar um 121 und im Februar um 115 Mill. Dollar gestiegen. Außerdem verfügt Frankreich noch über die bisher unangetasteten Bereitschaftskredite der europäischen Notenbanken in Höhe von 250 Mill. Dollar und der amerikanischen Privatbanken in Höhe von 200 Mill. Dollar. Das Finanzministerium ließ durchblicken, daß es in nächster Zeit die Notenbankkredite aufkündigen, d. h. endgültig auf sie verzichten werde.