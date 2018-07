Im Warschauer Kulturpalast wurde am Dienstag der dritte Kongreß der Vereinigten Arbeiterpartei Polens mit den üblichen Parteitagsfanfaren eröffnet. In den Reihen der Ehrengäste blieben freilich einige Stühle leer: Kein einziger hoher sowjetischer Spitzenfunktionär nahm an der ersten Sitzung teil. Chruschtschow und Gefolge verhandelten zur gleichen Stunde in Pankow.

Polens Parteichef Wladyslaw Gomulka griff scharf an: die Bundesrepublik, den Imperialismus und schließlich – gemäßigter – den „Außenseiter“ Tito. Manches schien, vom polnischen Standpunkt aus gesehen, immerhin verständlich. Vieles klang unnötig überspitzt. Eines aber war völlig absurd: die Behauptung nämlich, in den Vereinigten Staaten lebten 70 Millionen Menschen in Elendsvierteln ohne Licht und Heizung.

Hier ist Gomulka derselbe Fehler unterlaufen wie vor hundert Jahren Marx und Engels, als sie für ihre Analysen der britischen Sozialordnung kurzerhand mit 40 Jahre altem Material operierten: Er hat längst veraltete Statistiken erwischt. Schon vor einem Vierteljahrhundert, als Franklin’ Roosevelt das fatale Wort von jenem Drittel der amerikanischen Bevölkerung sprach, das ill-fed, illclad, ill-housed sei – schlecht ernährt, schlecht gekleidet, schlecht behaust –, schon damals stieß dieses Wort auf erbitterten Widerspruch. Heute aber trifft es gewiß längst nicht mehr zu.

Oskar Lange, der zehn Jahre lang in den Vereinigten Staaten lebte und jetzt Gomulkas Wirtschaftsplaner ist, hätte das dem Parteichef eigentlich mitteilen können... –er