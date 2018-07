Von Heinrich Böll

Die Eltern aller Zeiten haben ihren Kindern erzählt, wie streng sie erzogen worden sind; da mußte gegessen werden, was auf den Tisch kam, der Stock stand immer bereit, die Lehrer waren ungebildet, arm und streng, die Schulen düster und eng, und soeben hatte man entdeckt, daß das Leben ein Kampf sei. Süßigkeiten gab es nur an hohen Feiertagen, als Geschenk nur was Nützliches: ein Paar Strümpfe, ein Hemd und vom Patenonkel einen Taler, der in Vaters eiserner Truhe verschwand, bis zu dem Tag, an dem man vierzehnjährig, achtzehnjährig auszog, „sich einen Platz in dieser Welt zu suchen“. Mit Grundsätzen gewappnet, trat man dieser Welt entgegen, die keine Schrecken barg. Und jeder von uns hatte wohl einen Onkel, der erzählte, wie er acht Kilometer marschiert war, um fünf Pfennig Fahrgeld zu sparen.

Wir lauschten dieser feierlich vorgetragenen Kolportage mit Bangen; wir, wir aßen auch außerhalb der hohen Feiertage Süßigkeiten (aßen sie immer dann, wenn wir welche bekommen konnten), wir mochten nicht alles, was auf den Tisch kam, kein Stock stand bereit, und wenn uns jemand Geld zusteckte, versuchten wir mit allen Mitteln, es vor Sparbüchsen und ähnlichen eisernen Gräbern zu retten; wir gingen nicht einmal einen Kilometer zu Fuß, um 20 Pfennig zu sparen. Wir liebten unsere Eltern, weil sie uns diese Strenge, von der sie berichteten, ersparten, aber wir fürchteten auch die Folge dieser Milde: wir, wir würden nicht gewappnet sein, „unseren Platz in dieser Welt“ zu finden, und so legten wir uns freiwillig Entbehrungen auf, bildeten spartanische Banden, schliefen im Freien, aßen wochenlang keinen Kuchen, legten uns Steine in die Schuhe, um die dunkle Göttin Zukunft, vor der wir uns fürchteten, durch Opfer zu versöhnen.

Daß die Eltern einen Platz in dieser Welt hatten, erhöhte unsere Bewunderung, steigerte aber auch unsere Angst: würden wir in der Lage sein, Miete zu bezahlen, Brot zu kaufen und Schuhe? Wir schoben die Beantwortung dieser Frage auf. Wenn unsere Untröstlichkeit offenbar wurde, nahmen die Erwachsenen uns beiseite und versuchten, uns mit der Zukunft zu trösten: wir würden, es besser haben. Die Erwachsenen hatten vergessen, daß Kinder einer erstaunlichen Logik fähig sein können: Zukunft war das Schreckenswort, das der Gegenwart allen Reiz nahm; war nicht die Vergangenheit, war nicht diese aufgeweichte, grundsatzlose Gegenwart einmal die Zukunft der Eltern gewesen? Was hatten sie bloß daraus gemacht?

So öffneten sich Abgründe, Zeit war keine beständige Größe, nicht meßbar, ablesbar an Kalendern und von Uhren. In den Folterkammern kindlicher Phantasie wurden Stunden zu Ewigkeiten gedehnt, schrumpften Wochen zu Minuten, Jahre lagen vor uns wie Gebirgsmassive, die wir würden überschreiten müssen, Jahrtausende hinter uns, lauter mißglückte Zukunften. Woher nahmen die Erwachsenen diese törichte Zuversicht, zu glauben, daß ausgerechnet unsere Zukunft eine freundlichere sein würde?

Wir wußten es besser, fanden nur keine Worte, es auszudrücken, verweigerten diesem Optimismus den Kommentar. Wir waren unseres Platzes in dieser Zukunft gar nicht so sicher. Mochten andere, Gleichaltrige es sein, mochten sie sagen: „In fünf Jahren werde ich aus der Schule entlassen, dann werde ich Tischler; mit achtzehn mache ich dann meine Gehilfenprüfung.“ Fremdlinge, fremder noch als die Erwachsenen waren sie, weil sie, obwohl zu uns sich zählend, mit deren Leichtfertigkeit über Uhr und Kalender verfügten, die Zukunft einteilten wie einen Kuchen.

Sie waren schon jung, wir waren noch Kinder; ein Kind ist nicht jung; jung wird man erst, wenn man mit dem Geld in der Tasche fröhlich zu klimpern beginnt, wohl wissend, was man damit anfangen kann; für ein Kind ist der blanke Groschen noch wertvoller als der schäbige Fünfzigmarkschein; es ist ganz natürlich, daß Kinder dazu neigen, Geldscheine wie Abfallpapier zu verbrennen und einen Kupfernagel, den sie in der Gosse gefunden haben, wie eine Kostbarkeit aufbewahren. Kinder sind unsentimental. Ein Kupfernagel ist wertvoller als ein Stück Papier.