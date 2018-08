J. M., Wien, im März

Österreichs „Große Koalition“ ist auseinandergebrochen; die ursprünglich für den Oktober angesetzten Wahlen werden nun bereits am 24. Mai stattfinden. Das klingt recht dramatisch, und wenn man die Kommentare liest, die die Politiker der beiden großen Parteien dazu geben, so könnte der an die Eintracht von SPÖ und ÖVP gewöhnte Österreicher bald das Gruseln lernen; „Sabotage an der Zusammenarbeit“ ist noch der mildeste Kommentar. Es gibt eine stattliche Liste von Problemen, die seit Monaten nicht mehr gelöst werden konnten: Reform des Wohnbaues, der Umsatzsteuer, Ausgabe von Volksaktien, Landwirtschaftsgesetz ... wer zählt die Novellen, nennt die Paragraphen, die ungeschaffen bleiben mußten!

Die Crux liegt im Wesen der Koalitionsregierung begründet. Sie wird in den letzten Monaten vor den Wahlen fast zwangsläufig handelsunfähig. Auf dem Papier dauert die Legislaturperiode vier Jahre, praktisch aber beträgt die Zeitspanne, während der ein Koalitionskabinett wirklich arbeiten kann, nur drei Jahre. Ganz logisch haben daher beide Parteien vorgeschlagen, die Lebensdauer des Parlamentes auf fünf Jahre zu verlängern, um auf diese Weise wenigstens vier Jahre zur Verfügung zu haben.

Die diesjährigen Wahlen werden von besonderem Interesse sein. Österreich wählt am 24. Mai, also drei Tage vor dem Datum, das Chruschtschow Berlin setzte. Wie wird Österreich wählen und was wird nachher kommen? Die erste Frage ist sehr schwer, die zweite sehr leicht zu beantworten. Was Punkt eins anbelangt, läßt sich nur sagen, daß die Partie ganz offen ist; der Optimismus der Sozialisten, die vor einem Jahr noch recht siegessicher waren, hat abgenommen: In ruhigen Zeiten neigt die Wählerschaft nicht dazu, die Führung zu wechseln. Raabs Stellung hat sich überdies in den letzten Monaten eher gefestigt.

Und Punkt zwei – was nachher kommen wird? Natürlich wieder eine neue Koalition SPÖ–ÖVP. Der gegenwärtige Streit zwischen den beiden Parteien ist ein Streit zwischen Brautleuten, die unter dem Fehdehandschuh schon wieder den schmalen Goldring tragen.