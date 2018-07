G. Z., Bruchsal

Versteigerung eines Patents. Das ist auch im Leben eines Gerichtsvollziehers einmalig. „jeder von uns hatte Bauchweh, weil wir so etwas noch nie gemacht hatten“, sagte Gerichtsvollzieher Bräutigam in Philippsburg bei Bruchsal, als er das unter der Nummer 969 443 beim Deutschen Patentamt in München eingetragene Patent„betreffend Regenerierung gebrauchter Glühlampensockel“ unter den Hammer brachte. Niemand hatte ihm gute Ratschläge geben können, denn wo er sich auch bei seinen Kollegen umhörte – keiner von ihnen hatte je eine Patentschrift steigert.

Im Flur des Philippsburger Amtsgerichts hatten sich acht Personen eingefunden, als gegen 14 Uhr für Gerichtsvollzieher Bräutigam die knifflige Aufgabe begann. Die erste Minute war die schwierigste. Bei der Versteigerung eines Patents gibt es nämlich kein Mindestgebot. Aber irgendwie mußte Bräutigam schließlich anfangen. So versuchte er es Zunächst mit 500 Mark.

Vorsichtshalber hatte sich der Gerichtsvollzieher in Fachkreisen Umgehört, wie hoch diese Patentschrift wohl im Kurse stehe. Er fiel dabei nicht auf einen Trick des verschuldeten Erfinders herein, der in Philippsburger Kneipen mit Fleiß das Gerücht verbreitet hatte: zum Termin komme ein Interessent, der 10 000 Mark bar auf den Tisch des Hauses legen werde. Wesentlich niedriger schätzten dagegen die beiden Steigerer den Wert des Geheimnisses um die Wiederherstellung alter Glühlampensockel ein. Es waren der Gläubiger und ein Fachmann, der die Chancen des Philippsburger Glühlampensockel-Verjüngungsbetriebes zu kennen glaubte.

Nach einigem Hin und Her erhielt der Gläubiger mit 2600 Mark den Zuschlag. Vielleicht hätten die beiden Glühlampensockelinteressenten den Preis für die Patentschrift noch höher getrieben, aber bei 2600 Mark war für beidedie Bargeldgrenze erreicht.Das Scheckbuch nutzte hier wenig, denn die Spielregeln einer amtlichen Versteigerung verlangen, daß sofort und bar gezahlt wird.

Für den Gläubiger ergibt sich jetzt die Frage: Hat er ein Geschäft gemacht, als er sich im Philippsburger Amtsgericht das Recht kaufte, alte Glühlampensockel zu regenerieren?