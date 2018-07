Inhalt Seite 1 — Preissenkungen: Die Kehrseite der Medaille Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Aufforderung, die der Bundeswirtschaftsminister auf der Frankfurter Frühjahrsmesse an die Wirtschaft gerichtet hat, die Preisgestaltung der wirtschaftlichen Situation anzupassen, also durch Preissenkungen der Nachfrage Auftrieb zu geben, hat nicht allerorten ein freundliches Echo gefunden. Das Deutsche Industrieinstitut, das Sprachrohr der industriellen Wirtschaft, hat diese Äußerungen Professor Erhards dahin kommentiert, daß in einer sich abschwächenden Konjunkturphase die Preispolitik „unterschiedlich“ gehandhabt werden müsse. Es gäbe Wirtschaftszweige, wo Preisnachlässe die Nachfrage anregen. Es gäbe andere, wo das nicht der Fall wäre und die Anwendung dieser Therapie die Gefahr eines „Preissturzes“ mit katastrophalen Folgen heraufbeschwöre. „Es kann... nicht in allen Fällen durch Preisrückgänge eine Mengenkonjunktur ausgelöst werden. Das ist weder bei Kohle und Stahl noch bei Textilien ohne weiteres möglich; denn in diesen Fällen ist entweder der Bedarf strukturell zurückgegangen (Kohle) oder die ausländische Konkurrenz arbeitet mit künstlich niedrig gehaltenen Preisen, die auch durch einigermaßen in den Grenzen des Möglichen liegende Verbilligungen der deutschen Erzeugnisse nicht erreicht werden können.“

So, wie das da zu lesen ist und gesagt wird, läßt sich nicht argumentieren, wie wir meinen. Das besondere – moralische – Prestige der Marktwirtschaft liegt darin, daß sie, auf längere Sicht gesehen, niemanden bevorzugt oder benachteiligt. Sie ist mit den Interessen keiner der am Wirtschaftsgeschehen beteiligten Gruppen identisch. Sie bringt in ihrem Auf und Ab heute die eine, morgen die andere Branche auf die Sonnenseite der Konjunktur. Mal sitzen die Produzenten und der Handel, mal die Verbraucher am längeren Hebelarm. Jahrelang, in den Zeiten des Booms, unterzog sich die Wirtschaftspublizistik der nicht leichten Aufgabe, für die aus dem konjunkturellen Ablauf sich ergebenden und unvermeidlichen Preissteigerungen auch in den breiten Schichten der Bevölkerung Verständnis zu vecken. Die Industrie kann nun nicht erwarten, daß dieselben Kommentatoren, nachdem die Vorzeichen der Konjunktur vorübergehend einmal anders gesetzt sind, in ihren Klagegesang der Ausnahmeregelungen mit Begeisterung einstimmen.

Damit wir nicht mißverstanden werden; mit Preissenkungen allein ist den Absatzsorgen, mit denen sich einige Wirtschaftszweige seit einiger Zeit herumzuschlagen haben, nicht immer und in jedem Fall beizukommen. Am marktwirtschaftlichen Organismus sind seit den Tagen von Adam Smith die verschiedensten Amputationen vorgenommen worden, die ihn nur noch bedingt funktionieren lassen. Niemand ist heute wohl noch der Meinung, daß die Preisentwicklung allein dem Spiel von Angebot und Nachfrage überlassen werden kann.

Als auf Grund der Gegebenheiten des Marktes die Preise nach oben tendierten, hat sich die Wirtschaft mancherlei dämpfende Eingriffe von Seiten des Staates – und die „Seelenmassagen“ des Bundeswirtschaftsministers – gefallen lassen müssen. Dennoch stiegen die Preise, weil die ökonomischen Gesetze nun einmal nicht ganz aus der Welt zu schaffen sind. Jetzt, nachdem die konjunkturelle Wetterlage umgeschlagen ist, hat selbstverständlich auch die Industrie das gute Recht, vor dem Richterstuhl der Ökonomie für Milde zu plädieren. Aber was sein muß, muß sein. Preissenkungen auch bei Kohle, Stahl und Textil (hier vornehmlich die Weitergabe der bereits erfolgten Preissenkungen der Erzeuger auch durch den Handel!) – Preissenkungen nicht bis in den Keller des Ruins ganzer Wirtschaftszweige, sondern bis hinunter an die Grenzen der Verlustzone auch der gesunden Betriebe, wären der Beitrag, den die Wirtschaft von sich aus zur Belebung der etwas müde gewordenen Konjunktur zu leisten hätte. Das ist nicht zuviel verlangt. Das andere, was dann noch zu tun bleiben sollte, wird dann auch die Regierung tun müssen. Mit demselben guten – oder mit nicht schlechterem – Gewissen, wie sie den Verbraucher vor allzu harten Ausschlägen des Marktes zu bewahren pflegt.

Die Absatzschwierigkeiten im Ruhrbergbau haben strukturelle Gründe, sagt das Industrieinstitut. Deswegen würden auch Preissenkungen die Nachfrage nicht beleben. Das ist nur zum Teil richtig! Ein Nachgeben des Kohlenpreises würde zwar, nachdem ein Teil der früheren Kohleabnehmer – nicht zuletzt aus Preisgründen – auf andere Energiearten abgesprungen ist, die Gesamtnachfrage nach Kohlen nicht unbedingt vermehren. Sie würde aber die bei diesen niedrigeren Preisen nicht mehr existenzfähigen Zechenbetriebe aus dem Markt werfen und damit die unumgängliche Strukturbereinigung realiter erzwingen.

Das ist der Sinn der marktwirtschaftlichen Preisbewegungen. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, darum die Preise und die Gewinne der Unternehmer steigen, werden neue Kapazitäten geschaffen, die der Nachfrage Genüge tun. Wenn umgekehrt das Angebot die Nachfrage übersteigt und die Preise sinken, werden durch die Verluste der Unternehmer überschüssige Kapazitäten stillgelegt, bis Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind.

So einfach, wie diese Vorgänge sich in den Lehrbüchern abspielen, sind sie natürlich in der Wirklichkeit des wirtschaftlichen Alltags nicht. Es gibt noch andere Überlegungen und Tatbestände, auf die Rücksicht genommen werden muß. Aber nachdem man an der Ruhr jahrelang, als der Kohlenpreis von Jahr zu Jahr höher kletterte, auch mit diesen „Doktrinen“ operiert hat, kann man sie nun nicht plötzlich als völlig wirklichkeitsfremd und graue Theorie diskreditieren.