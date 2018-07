Es sind die schlechtesten Früchte nicht, an denen die Wespen nagen.“ Mit dieser Feststellung konterte Finanzdirektor Dr. Lohse in der HV der Siemens & Halske AG, München-Berlin, den nebst deftigen Vorwürfen mit einer Wespe gezierten, vor dem HV-Lokal gratis verteilten Rundbrief eines landauf und landab als professioneller Opponent bekannten Kleinaktionärs. Es sprach für das Verantwortungsbewußtsein der Verwaltung gegenüber den rund 80 000 Aktionären dieses großen deutschen Privatunternehmens, daß sie in breiter Form auf alle sachlichen Argumente der Opposition einging und selbst bei detaillierten Fragen. in der Diskussion ein hohes Maß an Auskunftsfreudigkeit zeigte.

Die vielfältigen Ausstrahlungen eines Großunternehmens beleuchtete AR-Vorsitzender Dr. Ernst von Siemens. Er strafte die Behauptung Lügen, daß die Konzerne die kleineren Maiktpartner aus dem Felde schlügen. In der Elektroindustrie ist das Gegenteil der Fall; hier hat die Zahl der Klein- und Mittelbetriebe ständig zugenommen. Von den rund 1200 Elektrofirmen im Bundesgebiet und in Westberlin zählen allein 1000 zu dieser Gruppe. Ebensowenig trifft es zu, daß die Großbetriebe ihren Umsatz zu Lasten anderer ausgeweitet haben. Die 30 größten Firmen der westdeutschen Elektroindustrie haben Belegschaft und Umsätze seit 1950 weniger erhöht als die übrigen Elektrofirmen. Dagegen sei der Marktanteil des Hauses Siemens heute kleiner als im Jahre 1936. Wenn man bedenkt, daß allein dieses Unternehmen über 30 000 Zulieferanten verfügt, dann durfte der AR-Vorsitzende mit gutem Grund erklären: „Die Entwicklungsarbeit der Großen ist der Nährboden, auf dem die Kleinen und Mittleren gedeihen.“

Daß dieser Nährboden auch für die Aktionäre kein dürrer Acker ist, bewies der von vielen Diskussionsrednern begrüßte Dividendenvorschlag von 14 (i. V. 12) v. H. auf 448 Mill. DM AK, der mit 3,68 Mill. Stimmen gegen 674 bei 8152 Enthaltungen genehmigt wurde. Nachdem das Unternehmen 1945 praktisch als einzige Aktiva nur über ihren bewährten Stamm von Facharbeitern, Ingenieuren und Kaufleuten verfügt hat, durfte die Verwaltung mit Recht auf die schweren Aufbaujahre und die wiedererlangte Weltgeltung hinweisen. Zwar, sind infolge des hohen Veredelungsanteils die Pro-Kopf-Umsätze bei Siemens geringer als bei ausländischen Großunternehmen. Entscheidend ist aber die Ertragskraft; hier schneidet Siemens keineswegs schlechter ab.

Die Verwaltung wehrte sich gegen die Unterstellung eines Opponenten, daß die Aktionäre bei der Ertragsverteilung benachteiligt seien. Auch die Zuweisungen an die Rücklagen kämen schließlich den Anteilseignern im Substanzwert zugute. Schlecht gezielt war die Kritik an den Vorstandsbezügen. Dabei erfuhr man, ein Siemens-Vorstandsmitglied beziehe heute in DM, was vor 30 Jahren in RM bezahlt wurde. Das entspricht in der Kaufkraft also nur noch der Hälfte; dabei sind die höheren Steuern unberücksichtigt. Nachdem die Erfolgsbeteiligung nach dem Grad der Verantwortung gestaffelt worden ist, ergeben sich bei der jetzigen Dividende für einen Facharbeiter etwa 15. Prozent Prämie zu seinem festen Einkommen, während die Einkünfte eines Vorstandsmitglieds zu 65 Prozent dividendenabhängig sind. In guten wie in schlechten Zeiten spüren die Spitzenkräfte die Veränderung der Ertragslage also aus gutem Grund mehr als die anderen Mitarbeiter. Dr. von Siemens wies schließlich noch darauf hin, daß man die leitenden Kräfte eines Unternehmens entsprechend honorieren müsse, um sie nicht zu verlieren. Davon hatte auch der Aktionär nichts. Die Einsparung infolge der verringerten Körperschaftssteuer auf ausgeschüttete Gewinne bezifferte der Finanzdirektor auf 1,7 Mill. DM oder 0,4 Pro zent des AK. Dieser Betrag ist saldiert mit den höheren Nachsteuern auf Schachtelerträge und der gleichzeitig heraufgesetzten Körperschaftsteuer für nicht ausgeschüttete Gewinne.

Von dem genehmigten Kapital will die Verwaltung zur Zeit nicht Gebrauch machen; sie denkt vorerst auch nicht an die Auflegung einer Anleihe. Ebensowenig sei die Ausgabe von Gratisaktien spruchreif. Auftragseingang und Umsatz in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres wurden als befriedigend bezeichnet. Man erwartet, daß sich das Geschäft auf dem hohen Niveau des Vorjahres halten wird. B. N.