Technik und Fehlerquellen langfristiger Wirtschaftsprognosen

Von Gerhart E. Reuss

Vor etwa zwanzig Jahren befaßte sich fast jedes Wirtschaftsforschungsinstitut in dieser oder jener Form mit der Konjunkturanalyse. Heute ist die Ausarbeitung langfristiger Prognosen zu einer bevorzugten Beschäftigung geworden. Von den vielgeschmähten Voraussagen der Montan-Union über die zukünftige Entwicklung der Energieversorgung bis zur Schätzung des Bedarfs an Holzerzeugnissen im Jahre 2000, die eine amerikanische Firma kürzlich durchführen ließ, reichte das Spektrum solcher Studien. Das Fiasko, das Betriebsleitungen und Wirtschaftspolitiker mit einigen dieser Analysen erlebten, wirft immer wieder die Frage auf, welches die Möglichkeiten und Grenzen der langfristigen Wirtschaftsprognosen, der Vorausschau in die Zukunft, sind.

Das Vorausschätzen der zukünftigen Entwicklung gehört ebenso zum wirtschaftlichen Leben wie das Atmen zum biologischen, jedes Unternehmen muß den Bedarf seiner Kunden, die Gesamtnachfrage und Preisentwicklung im Markt seiner Produkte, die Tätigkeit der Konkurrenz und die Entwicklung der Rohstofflage irgendwie voraussagen, um danach seine Entscheidungen über Investitionen, Fabrikationsprogramm und Lagerhaltung zu fällen. Sehr oft werden diese Beschlüsse auf Grund persönlicher Erfahrung und mit einer guten Portion Intuition getroffen.

Gefühl genügt nicht

Unternehmerische Intuition jedoch wird mehr und mehr zu einer Seltenheit, die industriellen Unternehmen wachsen und werden komplizierter, die Investitionsprojekte und damit ihre Risiken nehmen zu – das alles läuft darauf hinaus, grundlegende Entscheidungen „rationeller“ zu gestalten. Rechnungswesen und Produktion werden durchorganisiert, Verwaltungsfunktionen werden dezentralisiert, Wirtschaftsprüfer werden hinzugezogen und Marktforscher engagiert. Kein Wunder also, daß auch die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung nicht mehr dem Gefühl eines einzelnen überlassen wird, sondern zu einer organisierten Tätigkeit wird.

Langfristige statistische Prognosen sind in ihrer heutigen Form neuen Datums. Schon allein die Unzulänglichkeit des Zahlenmaterials verhinderte bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges die Ausarbeitung solcher Voraussagen. Die ersten wirklich bedeutenden Prognosen über die zukünftige Entwicklung des Wirtschaftslebens entstanden gegen Ende des Krieges in den USA. Etwa um 1943/44 begann man, sich Gedanken darüber zu machen, wie die nach Beendigung des Krieges notwendig werdende Umstellung auf Friedensproduktion die Beschäftigungsmöglichkeiten und das Sozialprodukt beeinflussen würde. Eine ganze Reihe von Zukunftsberechnungen wurde angestellt – sie stellten sich fast sämtlich als Fehlprognosen heraus.