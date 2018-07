... daß die Kölner Oberpostdirektion auf Wunsch zahlreicher Philatelisten auf dem Hauptpostamt einen nur für Briefmarkensammler bestimmten Briefkasten anbringen ließ. Bekanntlich legen Philatelisten großen Wert auf sorgfältige Abstempelung der Marken.

Wir finden schlecht...

... daß ein Durchreisender auf dem Mönchener Hauptbahnhof bahnpostlagernde Postsendungen nicht auf dem „Bahnpostamt“ in der Halle vorfindet, sondern durch den Tunnel bis zum Hauptpostamt gegenüber dem Bahnhof gehen muß.

...daß die Bundesvermögensverwaltung ihr 1956 erworbenes Besitztum in Lindau-Schachen, ein vor fünf Jahren erbautes komfortables Einfamilienhaus, leerstehen und verkommen läßt.

... daß sich in der Gemeinde Zarpen in Holstein Kinder zwischen zwölf und sechzehn Jahren regelmäßig in einer Gastwirtschaft des Ortes bei Rock’n’Roll austoben konnten, weil der Ortspolizeibeamte monatelang krank war. Die Polizei erstattete, nachdem der Beamte genesen war und Seine Dienstgeschäfte wieder aufgenommen hatte, gegen zahlreiche Eltern Anzeige wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.