Die Aktienmärkte befinden sich zur Zeit in einem Zwischenstadium. Die Kurseinbußen, die unmittelbar nach Ausbruch der Berlin-Krise im November vergangenen Jahres eingetreten waren, sind – legt man den Aktienindex zugrunde – inzwischen wieder aufgeholt. Nur die typischen Berlin-Werte, wie beispielsweise Bekula, Schultheiß und Berliner Maschinen, liegen teilweise noch um etwa ein Drittel bis ein Viertel niedriger. Kein Wunder also, wenn sich die Spekulation in den letzten Tagen besonders dieser Papiere angenommen hat. Zeichnet sich nämlich im Laufe der nächsten Wochen tatsächlich eine friedliche Lösung in Berlin ab, durch die die Entwicklung der Stadt nicht gehemmt wird und die auch kein Risiko für das Privateigentum in sich birgt, dann gehört nicht viel Sehergabe dazu, allen Berlin-Werten einen raschen Kursanstieg vorauszusagen. Streicht man nämlich das politische Risiko ab, dann sind diese Papiere schon deshalb unterbewertet, weil in den jetzigen Kursen die bevorstehenden beträchtlichen Steuererleichterungen für die Berliner Betriebe noch nicht berücksichtigt sind.

Über die Frage, in welchem Maße gegenwärtig das Berlin-Risiko bei der Kursbildung auf dem Aktienmarkt zu bewerten ist, gehen die Meinungen in den Börsensälen weit auseinander. Um so mehr wurden die Käufe einer amerikanischen Investment-Gesellschaft beachtet, die in großen Beträgen Sienens-Aktien für ihren europäischen Fonds erwarb. Dadurch stieg der Siemens-Kurs sprunghaft auf den Rektorstand von 390 v. H.; inländische Kreise stellten im Verlaufe dieser Aufwärtsbewegung ständig Material zur Verfügung und sattelten hauptsächlich in AEG-Aktien um.

Die Vorgänge bei den großen Elektrowerten schufen auch auf den übrigen Marktgebieten eine meist stabile, zeitweise sogar freundliche Tendenz. Es war nicht zu verkennen, daß immer noch ein gewisser Anlagedruck vorhanden ist, der sich angesichts der anhaltenden Sparneigung eher noch verstärken wird. Die Vorgänge um Berlin haben daran nichts geändert; auch die Umsätze bei den Goldmünzen, die in den letzten Wochen recht beachtlich waren und die bei leicht steigenden Preisen zustande kamen, halten sich wieder in einem durchaus normalen Rahmen.

Die Anleger haben sich durch die von manchen Stellen mit Nachdruck vorgetragenen konjunkturellen Befürchtungen bislang nur wenig beeindrucken lassen. Sicherlich ist man aber bei der Auswahl der Papiere vorsichtiger geworden. Das gilt im übrigen auch für die deutschen Investment-Gesellschaften, die sich mit ihren Dispositionen Zeit lassen können, da der Absatz der-2ertifikate weit hinter den Rekordmonaten des Vorjahres zurückbleibt.

Wenn die Montankurse im allgemeinen gut gehalten waren, dann haben dazu sehr wesentlich die Berichte der Deutschen Edelstahlwerke und der Niederrheinischen Hütte (kommentiert an anderer Stelle des Wirtschaftsteil beigetragen. Wenngleich man in Börsenkreisen die Schwierigkeiten bei Eisen und Stahl nicht verkennt, so glaubt man doch, daß der Kurspessimismus im vorherrschenden Umfang nicht gerechtfertigt ist. Wenn der Berufshandel dennoch gegenüber diesen Papieren recht zurückhaltend ist, dann liegt das an der weit verbreiteten Ansicht, daß sich bei den Elektro- und Chemie-Werten schneller Geld verdienen läßt als bei den Montan-Aktien.

Die Sonderbewegungen auf dem Aktienmarkt haben sich in letzter Zeit verringert. Nur dort, wo man eines Tages ein angemessenes Abfindungsangebot an die freien Aktionäre erwarten zu können glaubt, wird der Kurs stetig heraufgesetzt. Offenbar aber immer von interessierter Seite, die auf diese Weise hofft, den Bestand an freien Aktien langsam zu reduzieren. Bei Südwestfalen haben sich wieder stärkere Schwankungen ergeben, die vermutlich, nur zu dem Zweck veranstaltet werden, "das Material locker zu machen". Für freie Aktionäre ist in solchen Fällen stets Vorsicht am Platze. Nicht immer bleibt der Kurs bei Aufkäufen so konstant wie bei Daimler, wo er sich zwischen 900 und 1000 v. H. bewegt. Merklich vernachlässigt liegt im übrigen der BMW-Kurs. Eine Bestätigung dafür, daß sich eine italienische Gruppe für das Unternehmen interessiert, oder daß Käufe von amerikanischer Seite stattfinden, ließ sich nicht erbringen. Dagegen scheint sich der Bremer Holzkaufmann Krages allmählich von seinem Paket zu lösen. Mit Spannung verfolgt die Börse die Verhandlungen um die Staatshilfe, die für BMW augenscheinlich eine immer lebenswichtigere Bedeutung erlangen. Die Spekulationen, die in Fachkreisen über die Lage der Gesellschaft angestellt werden, tragen nicht dazu bei, das Vertrauen der Börse in die BMW-Aktien zu stärken.

Kurt Wendt