Als eines der schwierigsten Jahre in der Geschichte der Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, bezeichnete der Aufsichtsratsvorsitzer Dr. Heinz Gehm das Geschäftsjahr 1957/58, das für das Unternehmen Rückzugsgefechte auf breiter Front gebracht hat. Rückläufige Umsätze und verminderte Erträge waren für die DEW die nicht sehr erfreulichen Begleiterscheinungen des vergangenen Geschäftsjahres, deren Auswirkungen indessen nicht von den freien Restaktionären des Unternehmens getragen werden müssen. Nach der Übernahme von 94 v. H. des Grundkapitals durch die August Thyssen-Hütte AG, Duisburg, befinden sich nur noch 6 v. H. des 41,4 Mill. DM ausmachenden Aktienkapitals der DEW in nicht gebundenem Besitz. Gegen Ende des vergangenen Jahres hat die Thyssenhütte mit der DEW – rückwirkend für das Geschäftsjahr 1957/58 – einen Organschaftsvertrag abgeschlossen, den die Hauptversammlung des Unternehmens noch genehmigen soll. Er sieht vor, daß die ATH die Gewinne bzw. Verluste dieses Edelstahlerzeugers übernimmt und den freien Aktionären eine Dividende in Höhe von 2 v. H. über der jeweiligen Thyssen-Dividende, bei einer Mindestgarantie von 7 v. H., gewährt. Damit erhalten also die Restaktionäre der neuen Thyssen-Tochter trotz des verschlechterten Geschäftes im Berichtsjahre eine Dividende von 11 (10) v.H. Das mag ein später Trost sein für die Dividendenpolitik der vergangenen Jahre, die gerade bei diesem Unternehmen darin bestand, die Aktionäre zugunsten der Investitionsfinanzierung kurz treten zu lassen.

Im Berichtsjahr betrug der Fremdumsatz der Deutsche Edelstahlwerke AG 431 (472) Mill. DM und lag damit um 9 v. H. unter dem des Vorjahres. Bemerkenswert ist dabei, daß der Umsatzrückgang ausschließlich aus einem; Sinken der Erlöse resultiert. Mengenmäßig habe er sich – wie die Verwaltung erklärt – nicht wesentlich verändert. Während das Inlandgeschäft um 7 v. H. zurückging, fiel der Auslandsumsatz gegenüber dem Vorjahre um 18 v. H. auf 58 (71) Mill. DM; d. s. noch 12 (15) v. H. des Gesamtumsatzes. Aufsichtsratsvorsitzer Gehm betonte hierzu in einer Pressekonferenz, daß die DEW eine gewisse Einschränkung im Export bewußt in Kauf genommen habe, weil der anhaltende Preisdruck es in manchen Fällen verboten habe, einen an sich sicheren Auftrag zu übernehmen. Damit sei auch für die Zukunft zu rechnen. Das Unternehmen erzielt heute nach eigenen Berechnungen Preise, die im Durchschnitt um 20 v. H. unter denen von vor zwei Jahren liegen.

Die Einsparungen bei den Kosten für die Legierungsmetalle, die für die Edelstahlerzeugung sehr ins Gewicht fallen, haben im Berichtsjahr die Verteuerungen auf anderen Gebieten noch nicht ausgleichen können.

Die Rohstahlerzeugung ist im Berichtsjahr auf 320 000 (348 000) t zurückgefallen, dabei blieb der Anteil des Elektrostahls mit 248 000 (273 000) Tonnen oder 77 (78) v. H. der Erzeugung ebenfalls leicht hinter dem Vorjahrsergebnis zurück. Neben den Sorgen, die der schwache Markt der ganzen Stahlbranche im Jahre 1958 erstmalig wieder gemacht hat, hatte dieses Unternehmen noch seine eigenen Probleme. Die „Kinderkrankheiten“ der beiden neuen Großanlagen, die die DEW in die Lage versetzen sollen, nach amerikanischem Zuschnitt zu produzieren, sind langwieriger gewesen, als man zunächst angenommen hatte. Sie sind später fertig geworden als geplant, und über ihre Anlaufzeit sagte der Aufsichtsratsvorsitzer selbst: „Automation allein macht nicht selig!“ Allerdings habe man jetzt „Boden unter den Füßen“, und der Start im laufenden Geschäftsjahr sei erfolgversprechend für die Zukunft.

Im Berichtsjahr sind die Investitionen nochmals erheblich höher gewesen, als sie vor einem Jahr um die gleiche Zeit veranschlagt worden waren. Der Zugang an Sachanlagen – im Bau befindliche Anlagen und Anzahlungen – beziffert sich auf 47 (59) Mill. DM. Für die Finanzierung standen an Normalabschreibungen 25,9 (23,7) Millionen DM zur Verfügung, während der Rest durch ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 35 Mill. DM gedeckt wurde. Die hohen Investitionen der letzten Jahre spiegeln sich in der Bilanz auf dem Schuldenkonto wider. Langfristige Kredite und Darlehen sind um fast 78 auf 162 (84,5) Mill. DM gestiegen, worin allerdings auch eine Umschuldung von kurzfristigen auf langfristige Mittel zum Ausdruck kommt. Die Zinsbelastung ist dadurch im vergangenen Geschäftsjahr auf 15,6 (12,7) Mill. DM angewachsen. Sie soll aber, wie erklärt wurde, ihren Kulminationspunkt überschritten haben. Nach Anlagezugängen in Höhe von 275 Mill. DM seit Umgründung der Gesellschaft im Jahre 1951 besteht jetzt noch ein Investitionsrückstand von 30 Mill. DM, der sich auf zwei Jahre verteilen soll. Für die Finanzierung sollen nur noch die Normalabschreibungen herangezogen werden.

Die Ertragsrechnung ist auf Grund des Organschaftsvertrages mit der Muttergesellschaft „ausgeglichen“. Die Abrechnung mit der August-Thyssen-Hütte wurde in der Pressekonferenz – wie erwartet werden konnte – als „interne Familienangelegenheit“ bezeichnet, aber das Ergebnis sei „um mehrere Millionen schlechter gewesen als im Vorjahr“.

Für das angelaufene Geschäftsjahr spricht sich die Verwaltung gemäßigt optimistisch aus. Der Auftragseingang hält sich z. Z. mit dem Versand die Waage. Der Monatsumsatz liegt um etwa 3 bis 4 v. H. unter dem Niveau des Berichtsjahres; es wird aber erwartet, daß er in Kürze ansteigt. Bei einem Auftragsbestand für drei Monate, der bereits wieder als normal anzusprechen ist, sind die Deutsche Edelstahlwerke nicht genötigt, Kurzarbeit einzulegen. Zwar ist auch bei diesem Werk der natürliche Abgang an Arbeitskräften bisher nicht ersetzt worden, aber es sind auch keine Stillegungen in Betriebsteilen vorgenommen worden. Die Verwaltung rechnet für das laufende Jahr mit besseren Marktchancen, weil die Edelstahlerzeugung im Gegensatz zu den Massenstahlwerken stärker auf die nach wie vor gut beschäftigte Konsumgüterindustrie – zu der in diesem Falle auch die Fahrzeugindustrie gehört – angewiesen ist. Hinzu kommt die zuversichtliche Hoffnung, daß die neuen Anlagen, die „mehr und mehr in Betrieb kommen“, nicht mehr soviel Sorgen bereiten wie bislang. Nmn.