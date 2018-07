Was kürzlich in dieser Zeitung über die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung Berlins seit Chruschtschows Ultimatum festgestellt worden ist (vgl. „DIE ZEIT“ Nr. 10 vom 6. März), bestätigt jetzt speziell für den monetären Sektor der Bericht der Berliner Bank AG über das Geschäftsjahr 1958. Das eigene Geschäft wird darin mit der banküblichen Bescheidenheit als „im ganzen befriedigend“ charakterisiert und unterschied sich in der großen Linie nicht von dem der maßgebenden westdeutschen Banken, die im Zeichen hoher Liquidität gestanden haben. Das Institut, das mit seiner dicht unter der Milliardengrenze liegenden Bilanzsumme die bei weitem größte der Berliner Banken ist und wie kaum eine andere alle Wirtschaftsbereiche des Stadtstaates umfaßt, konstatiert wörtlich: „Die gegen Ende des Jahres durch die sowjetische Berlin-Note entstandene außergewöhnliche politische Spannungslage hat die wirtschaftliche Aktivität Westberlins bisher nicht nennenswert beeinträchtigt.“ Andererseits sieht sich der Bericht zu der Mahnung veranlaßt: „es wäre unrealistisch, die für die Wirtschaft Berlins schädlichen Einflüsse, die von diesem Nervenkrieg in den vor uns liegenden Monaten noch ausgehen können, gering einzuschätzen. Deshalb kommt es jetzt entscheidend darauf an, daß mehr Aufträge an die Westberliner Industrie vergeben und Investitionen in Berlin durch steuerliche – Abschreibvergünstigungen angeregt werden (die inzwischen bereits bewilligt sind).“

Die politischen Auswirkungen haben sich aus naheliegenden Gründen besonders bei der Einlagenentwicklung gezeigt. Zwar sind die der Bank anvertrauten Gelder im Berichtsjahr um 76,2 Millionen DM oder fast 10 v. H. auf 865,7 Mill. DM gestiegen, hatten damit aber fast die gleiche Höhe wie nach dem Zwischenstatus per 31. Oktober. Noch charakteristischer als diese Stagnation ist bei den Kundeneinlagen von insgesamt 764,7 Mill. DM die Steigerung der Sichtgelder um 13 v. H., während die Termineinlagen gegenüber dem vorangegangenen Jahresultimo um 4,4 v. H. zurückgegangen sind. Diese Einlagenbewegung hat sich, wie der Vorstand in einer Pressebesprechung ergänzend darlegte, im wesentlichen innerhalb der wenigen Wochen vollzogen, die zwischen der Sowjetnote Ende November und der NATO-Erklärung über die Sicherheitsgarantie für Berlin Mitte Dezember liegen. In diese Zeit fällt auch der relativ geringfügige Konten- und Einlagenabzug; Seitdem verläuft die Entwicklung in erheblich ruhigeren Bahnen, wenn auch unverkennbar ein gewisser „Attentismus“ zu beobachten ist, der jedoch nur noch wenig unterhalb der Linie verläuft, wo sich Abgänge und Zugänge die Waage halten.

Unter diesen Umständen ist das Gesamtergebnis des Geschäftsjahres als durchaus gesund zu bezeichnen. Bei einem AK von zunächst 20 Mill. DM, das Ende November um 10 auf 30 Mill. DM erhöht worden ist, ist die Bilanzsumme um 11 v. H. auf 948,5 Mill. DM gestiegen. Die Gesamtumsätze (ohne interne Verrechnungen) nahmen von 44,1 auf 47,8 Mrd. DM zu. Innerhalb der Einlagen sind die Spargelder mit einem Zuwachs von 20 v. H. auf 179,3 Mill. DM relativ am stärksten gestiegen. Die gute Liquidität der Wirtschaft kam in der geringeren Ausdehnung des Kreditvolumens zum Ausdruck, das nur um 26,6 Mill. DM oder 5,6 v. H. auf 498,3 Mill. DM angewachsen ist. Bei Gesamtverbindlichkeiten von 869,8 Mill. DM verbesserte sich die Barliquidität von 11,8 auf 12,1 v. H., während die Gesamtliquidität von 42 auf 41 v. H. zurückging. Einschließlich der Rücklagen verfügt die Bank jetzt über ein ausgewiesenes Eigenkapital von 45 Mill. DM oder rd. 5 v. H. der Gesamtverbindlichkeiten, womit sie sich auch in dieser Hinsicht dem Durchschnitt der westdeutschen Großbanken angepaßt hat. Die Ertragsrechnung wurde auf einen Reingewinn von 2,1 Mill. DM zugeschnitten, der die Erhöhung der Dividende von 8 auf 10 v. H. ermöglicht.

Die Bank hat in den letzten Jahren mit zunehmendem Erfolg das Auslandsgeschäft gepflegt und sich dabei besonders auf Grund ihres Standortes des Osthandels angenommen. Wenn dieses spezielle Geschäft absolut noch kein entscheidendes Gewicht hat, so betrachtet der Vorstand seine inzwischen zu allen Ostblockländern hergestellten persönlichen und geschäftlichen Kontakte doch als eine wertvolle „langfristige Investition“. G. G.