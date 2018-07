S. L., Berlin

Sang- und klanglos ist die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit in Berlin entschlafen. Die Umstände ihrer Selbstauflösung behandelten ihre leitenden Mitarbeiter ebenso „diskret“ wie vordem ihre Arbeit; sie verweigerten jede Auskunft über das Warum und Wie, so wie sie bisher stets jeden Einblick in die Aktionen und Finanzen der KgU verweigert hatten. Es wurde nur knapp mitgeteilt, daß sich die Kampfgruppe durch Beschluß ihrer Mitgliederversammlung aufgelöst habe.

Allzu überraschend kommt dies Ende nicht. Vor rund einem Jahr schon war Ernst Tillich, seit Anfang 1949 Mitarbeiter und seit 1952 Leiter der KgU, stillschweigend von seinem Posten verschwunden, nachdem der Prozeß um den Nachrichtenhändler Stephan dicht nur düstere Genrebilder aus dem Treiben der Kampfgruppe enthüllt, sondern auch deren Leiter in ein heikles Meineidsverfahren verstrickt hatte. Daß nun endlich Konsequenzen aus den ahrelangen scharfen Kriiken von Presse und Behörden gezogen worden sind, ist ein Triumph nüchterner Einsicht, der ich offenbar auch die amerikanischen Finanziers des Unternehmens nicht länger verschließen könnten.

Begonnen hatte die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit vor zehn Jahren, im Blockadewinter, als ein notwendiges und ganz und gar integres Unternehmen. Rainer Hildebrandt gründete die KgU als eine Sammelstelle von Informationen über Zustände und Insassen der Lager und Gefängnisse der Zone – als eine gewaltlose Waffe“.

Als dann aber Tillich, der Hildebrandt im November 1952 ganz verdrängte, immer mehr Einfluß gewann, änderte die KgU indessen ihre Aufgaben. Mehr oder weniger verhüllt arbeitete sie fortan als Widerstandszentrale in die Zone hinein. Das begann schon 1949 mit einer Aufforderung vom sicheren Parkett der Westberliner Oper aus, ein „F“ als Freiheitssymbol an Mauern und Straßen der Zone anzubringen. Ein Jahr später sprach Tillich unverblümt „im Namen zahlreicher Widerstandsgruppen in der Sowjetzone“, und im Sommer 1952 enthüllten die östlichen Schauprozesse gegen Mitarbeiter der KgU eine Sabotagetätigkeit, die niemals dementiert wurde.

Seither haben die Behörden, die Tillichs Organisation bis dahin unterstützt und als seriöse Informationsquelle benutzt hatten, ihre Zuwendungen nach und nach eingestellt. Die Rufe nach einer Untersuchung der Vorgänge in der stacheldrahtumzäunten Villa in Nikolassee wurden immer lauter. Doch der schwelende Unmut entlud sich nie in offener Parlamentsdebatte oder einer behördlichen Untersuchung. So wurden Anfragen, die bereits eingebracht worden waren, wieder zurückgezogen, weil man nicht den Anschein erwecken wollte; als beuge man sich etwa den russischen und sowjetdeutschen Forderungen nach Auflösung der Kampfgruppe. Das behördliche Verlangen nach einer gründlichen Prüfung des Gebarens und der Finanzquellen der KgU stießen zudem gegen die Barrieren alliierter, genauer: amerikanischer Interessen.

Inzwischen haben jedoch die Zeugenvernehmungen des Stephan-Prozesses vor einem Jahr soviel Makabres aus den Büros und Labors der Kampfgruppe an die Öffentlichkeit gebracht, daß sich schließlich Tillich und dann auch die Kampfgruppe selbst nicht länger halten ließen. Mag der Osten nun triumphieren – der Westen kann es sich als Plus anrechnen, daß er diese Selbstreinigung vollzogen hat.