Die Eibschloß-Brauerei, Hamburg, an deren Grundkapital von 4 Mill. DM die Dresdner Bank maßgeblich beteiligt ist, schlägt für das Geschäftsjahr 1957/58 (30. September) eine auf 12 (10) v. H. erhöhte Dividende vor. Hauptversammlung am 10. April.

Die Verwaltung der Holsten-Brauerei in Hamburg wird für das Geschäftsjahr 1957/58 (30. September) eine um 2 auf 12 v. H. erhöhte Dividende und zuzüglich 2 v. H. Bonus auf 10 Mill. DM Grundkapital vorschlagen. Bei der der Holsten-Brauerei nahestehenden Bill-Brauerei AG, Hamburg, soll für 1958 eine von 9 auf 12 v. H. erhöhte Dividende verteilt werden. Grundkapital 3 Mill. DM.

Die Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerks-AG, Frankfurt/M., teilt in dem Geschäftsbericht für 1958 mit, daß die Zahl der im Nahverkehr beförderten Personen im Geschäftsjahr 1958 um 1,3 v. H. niedriger war als im vorangegangenen Jahr, was auf den Übergang zur Fünftage-Arbeitswoche und auf die mit Tariferhöhungen verbundene Abwanderung zurückgeführt wird. Bei den Elektrizitätsversorgungsunternehmen der Gesellschaft hat die nutzbare Stromabgabe im Berichtsjahr um 6 (8,6) v. H. zugenommen. Die weitere Zunahme des Energiebedarfs erfordert nach wie vor erhebliche Investitionen für den Ausbau der Erzeugungs- und Übertragungsanlagen. Die Gesellschaft, an der die Berliner Handels-Gesellschaft, Frankfurt/M., maßgeblich beteiligt ist, schlägt für 1958 eine auf 14 (12) v. H. erhöhte Dividende auf 10,2 Mill. DM Grundkapital vor. Hauptversammlung am 20. März.