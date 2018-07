Als sich die Engländer nach dem Krieg wieder an einen Tisch mit uns setzten, lässige Kontrollorgane von betonter Liberalität, konnte es passieren, daß der eine oder andere die Füße auf eben diesen Tisch legte, sich eine Zigarette anzündete und zu sprechen begann. Es war kein Zeichen von Geringschätzung. Man suchte das entspannte Gespräch. To relaxe, nannten sie es.

Der Partner war freilich nicht entspannt. Er begann gerade von neuem anzufangen. Die Situation war ungewohnt. Man befand sich in Startstellung, sozusagen. Und so saß der Deutsche da und blickte leicht schockiert auf sein Schicksal ihm gegenüber, mit leerem Magen überdies.

Das ist lange her, eine neue Generation wächst heran, die nicht weiß, was ein leerer Magen ist. Die Väter haben zehn oder zwölf Jahre lang gearbeitet, brav und pausenlos.

Jetzt zahlen sie dafür. Das Wirtschaftstempo wird langsamer. Man hat wieder Muße, sich selbst zu beobachten. Das Wunder verursacht Schmerzen. Der Rücken rebelliert, der Kreislauf stockt, die Taille quillt. Das Opfer des Aufstiegs ist der Büromensch. Er vor allem war es, der seine Gesundheit zu Markte trug: immer dringlicher warnt es von den medizinischen Kathedern herab.

Nun, wozu haben wir ein technisches Zeitalter? Die Technik verbündete sich mit der Wissenschaft, eine westfälische Stahlmöbelfabrik (und nicht nur sie) unterzog sich der komplizierten Aufgabe, Sitzmöglichkeiten nach Maß zu schaffen.

Nicht nach Stilfragen, nicht zur Repräsentanz oder in serieller Monotonie – nein nach den Lehren der Orthopädie. Man untersuchte, wo es uns drückt, was ermüdet, Thrombosen und Krampfadern züchtet und den Kreislauf stocken macht. Die Capri-Liege, beispielsweise, erinnert an glückliche Ferientage. Sie bietet mehrere Sitzmöbel in einem, wir können ihn nach Wunsch verstellen und die Füße hochlegen, beim Fernsehen etwa. Auch dem vertrauten Drehsessel des Bürochefs begegnen wir wieder, aber wie hat er sich verändert, wie differenziert ist er geworden! Laufrollen hat er, und seine Höhe läßt sich verstellen. Er verfügt über „Sitzneigbarkeit“ und „Pendellehne“. Wirbelsäule, Bandscheiben, Verkrampfungen – die Marterstationen unseres Daseins tauchen in den Anpreisungen auf. Und da ist er schon, der Stuhl, der schlicht „der Manager“ heißt. Die Frankfurter Frühjahrsmesse zeigte diesmal eine Fülle von Erzeugnissen, die uns das Leben erleichtern sollen.

So legt die Technik Balsam auf die Wunden, die sie schlug. Tröstlich immerhin zu sehen, daß sie, über Weltraumraketen grübelnd, den Erdenbürger nicht vergißt. Nichts gegen die Höhenflüge des Menschen, aber für Millionen vollzieht sich das Leben im Sitzen. Und siehe da, der Stahl wird zum sanften Sessel. J. P.