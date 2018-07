Bei jeder Bilanz aus dem Kreis der Realkreditinstitute wird deutlicher, daß die Hypothekenbanken im Geschäftsjahr 1958 den Grundstein für eine stetige Ertragslage auf längere Dauer gelegt haben. Natürlich haben die Darlehensnehmer angesichts des sinkenden Kapitalzinses auf die Konditionen gedrückt, so daß für das einzelne Geschäft die Gewinnspanne kleiner geworden ist, aber dieser Ausfall ist durch die „Mengenkonjunktur“ sicherlich wieder wettgemacht worden, Wenn man weiter berücksichtigt, daß die Ertragsbasis auch in den kommenden Jahren durch Neuabschlüsse verbreitert werden wird, dann kommt man zu dem Schluß, daß die Hausse der Hypothekenbank-Kurse berechtigt war, zumal mit Kapitalerhöhungen von Zeit zu Zeit gerechnet werden kann.

In ihrem Geschäftsbericht für 1958 streicht die Hypothekenbank in Hamburg den scharfen Wettbewerb heraus, den die Institute des langfristigen Kredites untereinander führten und bei dem es keine regionalen Grenzen mehr gab. Das war der Anlaß zu scharfen Kalkulationen. Man hat sich in Anbetracht der sinkenden Zinsen gehütet, Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen ohne entsprechende Gegengeschäfte zu verkaufen, während andererseits im Darlehensgeschäft Vorabschlüsse nur so weit vertretbar gehalten wurden, wie die Auszahlungsverpflichtungen ohne Gefährdung der Liquidität übernommen werden konnten.

Immerhin war der Erfolg des Geschäftsjahres bedeutend. Das Verkaufsergebnis erreichte bei Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen einen Betrag von 145,9 Mill. gegenüber nur 41 Mill. DM im Jahre 1957. Dieser Betrag tritt in den Umlaufzahlen der Passivseite noch nicht voll in Erscheinung, weil ein Teil der verkauften Schuldverschreibungen bis zum Jahreschluß nicht ausgefertigt und begeben war. Die im Berichtsjahr erteilten Darlehenszusagen ergaben einen Gesamtbetrag von 168,7 (49,3) Mill. DM. Stark gestiegen ist daran der Anteil der Kommunaldarlehen (einschl. Ib-Hypotheken) auf 84,7 (13,5) Mill. – eine Tendenz, die auch bei anderen Instituten festgestellt werden kann. Einen guten Hinweis auf die Baukonjunktur in diesem Jahr gibt der Vergleich zwischen den Auszahlungsverpflichtungen per 31.12.1957 und 31. 12. 1958. Während der Überhang am Ultimo 1957 nur 24,3 Mill. betrug, macht er am Jahresende 1958 mit 57,1 Mill. mehr als das Doppelte aus.

Die Ausweitung der Geschäftstätigkeit kommt in der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend zum Ausdruck. Die Zinseinnahmen sind auf 19,5 (14,5) Mill. gestiegen. Kräftig erhöht haben sich die Darlehensprovisionen (und andere einmalige Einnahmen) auf 7,1 (2,3) Mill. Diese Posten waren der Anlaß, daß die Dividende von 10 auf 12 v. H. heraufgesetzt werden kann und gleichzeitig die Rücklagen um 3 (1,2) Mill. auf 9 Mill. verstärkt werden. Sie erreichen damit die Höhe des Grundkapitals. (HV 25. März) –dt