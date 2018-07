Inhalt Seite 1 — Gleichberechtigung in den Lohntüten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt werden.“ So heißt es in Artikel 3 des Grundgesetzes. Ob dieser Gleichberechtigungsgrundsatz auch Lohnfragen umfaßt, das war lange umstritten, bis schließlich durch vier Urteile des Bundesarbeitsgerichts entschieden wurde:

„Der Gleichberechtigungsgrundsatz und das Benachteiligungsverbot umfassen auch den Grundsatz der Lohngleichheit von Mann und Frau bei gleicher Arbeit. Das ist heute unbestritten ...“ In einer anderen Begründung wurde festgestellt: „Schließlich darf nicht übersehen werden, daß der Tarifvertrag die hauptsächlichste und wichtigste Rechtsform ist, in der heute die Arbeitsbedingungen geregelt werden. Waren die Tarifverträge nicht an den Verfassungssatz von der Lohngleichheit der Frauen gebunden, so stünde er für das Arbeitsrecht weitgehend auf dem Papier... Die Vertragsfreiheit der Tarifparteien ... findet ihre Grenze an der verfassungsmäßigen Ordnung.“

Frauen müssen also für gleiche und gleichwertige Arbeit auch den gleichen Lohn erhalten. Nun wird allerdings oft eingewendet, daß die Arbeit. der Frau von geringerem wirtschaftlichem Wert für das Unernehmen sei. Auch darauf gab das Bundesarbeitsgericht eine Antwort:

„Der wirtschaftliche Wert der Frauenarbeit wird zwar unter Umständen nicht dem der Männerarbeit entsprechen. Es braucht nur auf die für die Frauen geltenden Arbeitsschutzbestimmungen verwiesen zu werden ... Auch der wirtschaftliche Wert der Arbeit von Männern kann für den Betrieb sehr verschieden sein, obwohl das im Lohn nicht zum Ausdruck kommt. Der Lohn darf nur nach der zu leistenden Arbeit ohne Rücksicht darauf bestimmt werden, ob sie von einem Mann und einer Frau erbracht wird... Die gegenteilige Auffassung würde dazu führen, daß den Frauen praktisch über den Weg der Lohnminderung der gesetzliche Schutz entwertet würde.“

Soweit das Bundesarbeitsgericht. Nach einer Untersuchung zum Frauen-Lohnproblem, die vor kurzem vom Deutschen Gewerkschaftsbund vorgelegt wurde, und der Gehaltserhebung des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 1957 stellt sich die Situation in der Praxis so dar:

In vielen Tarifverträgen ist zwar für die Arbeiterinnen die gleiche Entlohnung wie für ihre männlichen Kollegen vorgesehen; jedoch konnte der Grundsatz der Lohngleichheit noch nicht überall durchgesetzt werden. Viele Tarifverträge enthalten immer noch Abschlagsklauseln für Frauen, wenn auch wenigstens zum Teil die Lohndifferenz verringert wurde. In anderen Fällen aber ist es zu Zwischenlösungen gekommen, d. h., daß in zahlreichen Tarifverträgen neue niedrigere Lohngruppen geschaffen und den bisherigen Löhnen angehängt wurden. Es wird dabei, im Gegensatz zu früher, nicht mehr zwischen Frauen- und Männerarbeit, sondern zwischen „leichter“ und „schwerer“ Arbeit unterschieden, mit dem Ergebnis allerdings, daß in diese neuen Gruppen für „leichte Arbeit“ überwiegend die Frauen eingestuft werden.

Dieses Verfahren jedoch entspricht nicht den heutigen Erkenntnissen der arbeitswissenschaftlichen Forschung. Die nämlich besagt – und wer könnte es nicht aus eigener Anschauung und Erfahrung bestätigen –, daß die bei der Arbeit aufzuwendende Muskelkraft mit zunehmender Technisierung abnimmt, das Maß der nervösen und statischen Belastung, die Belastungen durch Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüsse aber ständig zunehmen. Ob also eine Arbeit „leicht“ oder „schwer“ ist, läßt sich heute nicht mehr an dem dabei erforderlichen Kraftaufwand messen.