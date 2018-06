Während der englische Ministerpräsident Macmillan und Bundeskanzler Adenauer in der vorigen Woche im Palais Schaumburg in Bonn über eine „Verdünnung der Zonen“ berieten und beide betonten, daß damit kein Disengagement gemeint sei, diskutierten führende englische und deutsche Politiker, Abgeordnete und Journalisten „drüben“, auf der anderen Seite des Rheins in Königswinter drei Tage lang ganz hart, ganz offen, aber sehr freundschaftlich über eben diese Maßnahme.