Als der Chef des Hauses Krupp, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, jetzt zu den Jubilareit seines Unternehmens sprach, bezeichnete er den strukturellen Wiederaufbau des Krupp-Konzerns als im wesentlichen abgeschlossen. Die Übernahme der Aktienmajorität des Bochumer Vereins für Guß-Stahlfabrikation. AG durch die Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG war das letzte Glied in der Kette der Bemühungen um die angestrebte „ausgewogene Struktur“ von der Kohle über den Stahl bis zum fertigen Produkt. Der Bochumer Verein tritt im Krupp-Bereich nunmehr an die Stelle der zerbombten und demontierten Gußstahlfabrikation, insbesondere des Borbecker Stahlwerkes.

Es stand zu erwarten, daß Alfried Krupp bei dieser Gelegenheit auch zu der Frage der Verkaufsauflage – unter der die Montangruppe des Konzerns noch immer steht –, Stellung nehmen würde. Die Alliierten. seien bisher nicht bereit gewesen, dieses „Überbleibsel einer zunächst durchaus verständlichen Nachkriegspolitik in Einklang zu bringen mit der von ihnen entscheidend beeinflußten politischen und wirtschaftlichen Situation der Jetztzeit“. Nunmehr sei aber, die Zeit gekommen, in der eine Entscheidung fallen müsse. Das Unternehmen Krupp möchte verständlicherweise unter den gleichen -Startbedingungen in den Gemeinsamen Markt eintreten wie andere Großunternehmen auch, nicht Zuletzt, um der härter werdenden Konkurrenz gewachsen zu sein.

Nachdem die ursprüngliche Frist zur Durchführung der Verkaufsauflage am 31. Januar verstrichen war, ohne daß sich ein ernst zu nehmender Käufer für die Kruppschen Montanunternehmen gemeldet hatte, mußte von Seiten Krupps die Verlängerung der Verkaufsfrist beantragt werden. Über diesen Antrag hat ein gemischter Ausschuß zu entscheiden, dessen Einberufung durch die Allierten und die Bundesregierung vorgesehen ist. Es bleibt zu hoffen, daß doch noch eine Entscheidung möglich wird, die den Erfordernissen der heutigen Zeit entspricht. „Wir stehen am Beginn des Gemeinsamen Europäischen Marktes“, so sagte Alfried Krupp von Bohlen und Halbach jetzt in Essen. Die Größe des Marktes verlange aber entsprechende Betriebsgrößen. Als Beispiel verwies er auf die Vereinigten Staaten. „Dort gibt es Betriebsgrößen, die die unsrigen um ein Mehrfaches übertreffen, obwohl die Ausdehnung der beiden Märkte etwa gleich ist.“

Im vergangenen Jahr haben die Firma Fried. Krupp, Essen, und ihre Beteiligungen nochmals ihren Umsatz leicht auf 2,308 (2,2) Mrd. DM erhöhen können. Davon entfielen 1,196 Mrd. DM auf die Produktionsbetriebe und 1,112 Mrd. DM auf die Handelsunternehmen. Die Montanholding der Gruppe, die Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, erzielten, in 1958 einen Umsatz von 1,141 Mrd. DM. so daß sich im gesamten Krupp-Bereich eine Umsatzzahl von 3,449 Mrd. DM ergibt. Der Export war hieran mit 22 v. H. des Fremdumsatzes beteiligt. Wenn auch insgesamt die Umsätze des Vorjahres gehalten werden konnten, so haben sich auch bei Krupp die Betriebe in der Grundstoffindustrie und im Schiffbau der allgemeinen Entwicklung angepaßt. Zur gegenwärtigen Situation im Konzern betont der Firmenchef, der vorliegende Auftragsbestand entspreche den nicht zu hohen Erwartungen. Die Betriebe seien ausreichend beschäftig, aber es bestehe für die nahe Zukunft kein Grund zu übertriebenen Hoffnungen. I. N.