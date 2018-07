Die augenblickliche Geschmackswelle an gruseligen und schreckenerregenden Thrillern in Film und Fernsehen mit elektronischen Robotern und Ungeheuern aus dem filmisch bereits erforschten Weltenraum tobte sich in dem Fernsehspiel "Ehe die Sonne untergeht" aus, das vor einigen Tagen über die Kathode ging. Statt der sonst üblichen Einleitungstitel wurde das Programm von dem Nachrichtenansager unterbrochen, der dem Publikum erregt mitteilte, daß über London ein aus dem Weltenraum kommendes Raumschiff schwebte und die Stadt bedrohte. Die Zuschauer wurden aufgefordert, vor den Empfängern zu bleiben, um weitere Nachrichten abzuwarten und nicht in Panik auszubrechen. Obwohl dieser Scherz nicht neu ist und schon vor Jahren in den USA von Orson Welles ausprobiert wurde, bevölkerten sich die Straßen mit Neugierigen, die das xRaumschiff sehen wollten. Die Telefonzentralen des Fernsehsenders wurden bestürmt. Die sensationelle Publizität, die das Stück durch die geschmacklose Einleitung bekam, war vollkommen unverdient, denn das Fernsehspiel war sowohl inhaltlich wie auch in der technischen Ausführung sehr mittelmäßig. Die Schlagzeilen in der Morgenpresse erinnerten an George Orwells Stück "1984", das im Jahre 1957 ferngesendet wurde und eine ähnliche Panik auslöste. Immerhin konnten sich Autor und Spielleiter des Fernsehsenders keine bessere Reklame wünschen als mit Orwell in einem Atem genannt zu werden. Die Filmindustrie wurde gelb vor Neid. Der alten Dame Film, die sich den Sechzigern nähert, geht es nämlich gar nicht so gut. Die Teenager, die früher so eifrig die Kinos besuchten, bleiben mehr und mehr fern, weil sie ihr Geld für Musikplatten, Tanzsäle und die jetzt in London so beliebten Balladenabende brauchen. Die ältere Jugend aber sitzt bequem vor den Fernsehempfängern. Dabei werden die Sessel in den Kinos immer luxuriöser und plüschiger; die Bildwände immer breiter und umzingelnder. Trotz allem Luxus aber, trotz der sich immer vollkommener entwickelnden Filmtechnik bleiben die Lichtspieltheater halbleer. Nur die großen Schaufilme, die mehrere Millionen kosten, sind erfolgreich. So läuft bereits seit zwei Jahren in einem Londoner Westendtheater der amerikanische Streifen "Um die Welt in 80 Tagen", der seinen verunglückten Schöpfer, den Showbusiness Mann Michael Todd, weit überlebt. Das Kino ist jeden Abend ausverkauft. Auch der Metro Goldwyn Millionenfilm "Gigi" nach dem Roman von Colette, mit Leslie Caron in der Hauptrolle, ist zumindest im Londoner Westend sehr willkommen. Maurice ChevaZeit, die noch kein Atom spalten konnte. Es kann auch berichtet werden, daß Prinzeß Margaret der. Film zweimal angesehen und ihm damit den Qualitätsstempel aufgedrückt hat " Der griechische Film, der zu gleicher Zeit anlief: "Eine Sache der Würde" (A Matter of Dignityl von dem jungen Regisseur Michael Cocoyannii kommt dagegen aus einem geistigen Bereich, dei dem anglo amerikanischen Film fast abhanden gekommen ist. Es ist erst der vierte Film des jungen Regisseurs, doch er wird in der Erinnerung leben, wenn die meisten Riesen Super Monstrefilme längst vergessen und von den Banken abgeschrieben sind. Der erste Film dieses Griechen wurde vor einigen Jahren beim Edinburgh Festival gezeigt. Er erweckte große Hoffnungen. Jeder der folgenden Filme war seitdem eine Steigerung. Jeder zeigte unerhörtes Verständnis für die Ausdrucksmöglichkeiten des Films. Der neueste Film ist eine leidenschaftliche Analyse menschlichen Dilemmas. Ein junges Mädchen steht vor der Entscheidung ihres Lebens. Soll sie den ungeliebten Millionär heiraten und damit die Familienfinanzen auffrischen oder nicht? Das Problem erinnert an die selige Courths Mahler und wurde in unzähligen Varianten verkitscht. Cocoyannis strafft das Thema mit unerhörter Prägnanz. Er versteht es, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Ellie zeigt starke Ausdrucksmöglichkeiten und große Disziplin.

Auch der Name des Kameramannes muß genannt werden: Walter Lassely, der die Klarheit der griechischen Atmosphäre so vollkommen einfing, daß uns im nebligen Norden das Fernweh plagt. Einst gaben uns die Schweden solche Filme. Wird nun Athen zum Mittelpunkt einer glanzvollen Wiedergeburt des Films? Oder werden in kurzer Zeit Cocoyannis und seine Mitarbeiter nach Hollywood verfrachtet und dort chemisch gereinigt in die Maschinerie der Filmfabriken eingereiht werden? Nieter OLeary