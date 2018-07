G. Z., Karlsruhe

Der Bundesgerichtshof hat erneut in einem Urteil zu der außerordentlichen Problematik der ärztlichen Aufklärungspflicht Stellung genommen. In diesem Falle ging es um die Frage, ob der Arzt verpflichtet ist, einem Krebskranken die volle Wahrheit zu sagen. In Düsseldorf hatte eine Patientin die städtischen Krankenanstalten auf Schadenersatz verklagt, weil sie von dem behandelnden Arzt nicht auf die Gefahren der Röntgen-Tiefbestrahlung hingewiesen worden war. Sie hatte durch die Bestrahlung schweren gesundheitlichen Schaden erlitten.

Auch hier geht der Bundesgerichtshof von dem Grundsatz aus, daß jedem das Recht auf körperliche Unversehrtheit zustehe. Dieser Rechtsgrundsatz gelte auch für das Verhältnis zwischen Patient und Arzt. Ein ärztlicher Eingriff sei nur insoweit nicht widerrechtlich, als die Einwilligung des Kranken reiche. Zutreffende Vorstellungen über Wesen und Tragweite eines ärztlichen Eingriffs könne sich ein Kranker nur bilden, wenn ihm vom Arzt das Wesentliche über die vorgesehene Behandlung mitgeteilt werde.

Allerdings sei der Arzt nicht verpflichtet, den Kranken eingehend über alle möglichen nachteiligen Folgen der Therapie zu belehren. Es sei vor allem nicht erforderlich, den Patienten darauf hinzuweisen, daß auch die geringfügigsten Eingriffe unter ungünstigen Verhältnissen selbst bei Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen zu unvorhersehbaren Komplikationen führen können. Das bedürfe keiner besonderen Erwähnung. Man werde von einem Arzt im allgemeinen nicht mehr verlangen können, als daß er mit dem Kranken in großen Zügen die Therapie bespricht und ihn über die Gefahren aufklärt, mit deren Eintreten nach dem Stande ärztlicher Erfahrung und Wissenschaft gerechnet werden müsse.

Das Gericht setzte sich dann mit den Einwänden der Ärzte auseinander. Diese meinen, man könne von Patienten die Einwilligung zu risikoreichen Behandlungen häufig nur dann erreichen, wenn man ihnen reinen Wein einschenkt, ihnen also sagt, daß sie an Krebs erkrankt seien. Diese Mitteilung zu machen sei aber aus medizinischen und aus menschlichen Gründen unmöglich.

Der Bundesgerichtshof räumt den Ärzten ein, daß die Einwilligung des Kranken in die Strahlenbehandlung in Fällen dieser Art vielfach nur erreicht werden könne, wenn ihm mitgeteilt wird, daß er schwer, ja lebensgefährlich erkrankt sei. „Das bedeutet aber nicht, daß ihm unvermittelt die nackte Krebsdiagnose mitgeteilt werden soll“, sagt das Urteil.

Der Arzt werde vielmehr zunächst tastend erfragen, was dem Kranken über seinen Zustand – vielleicht aus Mitteilungen der Ärzte, die ihn früher behandelt haben – bereits bekannt ist. Soweit es sich dann noch als notwendig erweise, werde er den Kranken vorsichtig über die eigene Diagnose unterrichten. „Dabei das richtige Wort gegenüber seinem Patienten zu finden, ist auch hier seine ärztliche Aufgabe. Läßt sich aber, um die Einwilligung des Kranken in eine notwendige Behandlung zu erhalten, die Bekanntgabe des Krebsbefundes nicht vermeiden, so darf der Arzt hiervor nicht zurückschrecken. Nur in dem besonderen Falle, daß die mit der Aufklärung verbundene Eröffnung der Natur des Leidens zu einer ernsten und nicht behebbaren Gesundheitsschädigung des Patienten führen würde, könnte ein Absehen von der Aufklärung gerechtfertigt sein.“

Nach alledem, so schließt der Bundesgerichtshof, ist der Arzt auch bei Krebserkrankungen in der Regel nicht davon befreit, den Patienten über die besonderen Gefahren einer Strahlenbehandlung aufzuklären. Da im vorliegenden Düsseldorfer Fall die Patientin mit keinem Wort über das Risiko der Behandlung aufgeklärt worden war, habe das Oberlandesgericht in Düsseldorf auch mit Recht angenommen, daß der Eingriff rechtswidrig gewesen sei, weil keine rechtswirksame Einwilligung vorgelegen habe. Die Bundesrichter formulierten den Rechtssatz: „Auch bei Krebserkrankungen ist der Arzt in der Regel nicht davon befreit, den Patienten über die besonderen Gefahren einer Strahlenbehandlung aufzuklären.“