Die Hauptversammlung des Norddeutschen Lloyd, Bremen, billigte einstimmig den Vorschlag der Verwaltung, für das Geschäftsjahr 1957 einen Bonus von vier v. H. auf das umgestellte Aktienkapital von 18 Mill. DM auszuschütten. Aufsichtsratsvorsitzer Dr. Hermann Richter konnte für das Geschäftsjahr 1958 zwar keine-Hoffnung auf die Ausschüttung einer Dividende machen, bezeichnete es jedoch als die vornehmste Aufgabe der Verwaltung, nach Abschluß des Aufbaues der Reederei wieder zu einer normalen Verrentung zurückzukehren.

Nach einer Mitteilung von Vorstandsmitglied Richard Bertram wird nach einer vorläufigen Übersicht für das Geschäftsjahr 1958 nach Vornahme aller zur Verfügung stehenden Abschreibungsmöglichkeiten ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwarten sein. Direktor Bertram stellte in seinen ergänzenden Ausführungen zu dem vorliegenden Geschäftsbericht fest, daß das befriedigende Ergebnis in erster Linie auf die günstigen konjunkturellen Faktoren zurückzuführen ist. Obwohl der Aufbau der Flotte alle verfügbaren Mittel erfordert, habe es die außergewöhnliche Mengenkonjunktur und die dadurch gute Rentabilität in der Linienfahrt der Verwaltung dennoch ermöglicht, erstmalig nach 28jähriger Pause für 1957 die Aktionäre am Gewinn zu beteiligen. Daß der Norddeutsche Lloyd noch auf hartem Kurs liegt, wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Buchwert je Tonne Tragfähigkeit bei 620 DM liegt, gegenüber 100 bis 150 DM im Ausland. Hier zeigt sich, daß die alliierten Baubeschränkungen in der ersten Nachkriegszeit es der deutschen Schiffahrt unmöglich machten, vom seinerzeitigen Frachtenboom zu profitieren, und daß sich heute im Zeichen der Krise die Wettbewerbssituation etwas schwieriger darstellt als im Ausland. Immerhin ist der hohe Buchwert auch nicht überzubewerten, da er nur in Kombination mit der Flottenstruktur zu sehen ist, die bei einem Durchschnittsalter von fünf bis fünfeinhalb Jahren außerordentlich günstig erscheint.

Der gegenwärtige Überhang an Tonnage in der Welt wird sich nach Direktor Bertram durch natürliche Überalterung langsam regulieren. Problematischer ist die übergroße Ausweitung der Weltschiffbaukapazität, die heute bei 10 Millionen BRT pro Jahr liegt, während der normale Erneuerungsbedarf 5 Millionen BRT nicht wesentlich überschreitet. Nach Direktor Bertram muß man angesichts der Lohnintensität der Werftindustrie befürchten, daß durch staatliche Eingriffe verschiedener Länder zur Erhaltung der Arbeitsplätze ein gesunder Ausleseprozeß verhindert und ein Anreiz zu Neubauten durch Preisunterbietungen geboten wird. Die Zukunftsaussichten für das 32 000 BRT große Passagierschiff „Bremen“, das am 9. Juli zur Jungfernreise nach New York auslaufen soll, werden zuversichtlich beurteilt. – Die HV für das Geschäftsjahr 1958 wurde für den 8. Juli dieses Jahres angekündigt, einen Tag vor der ersten Ausreise des Passagierschiffes „Bremen“. Sml