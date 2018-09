Inhalt Seite 1 — Notizen für Reisende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über Seesen in den Harz, und zwar nach Lautenthal, wird man von diesem Frühjahr an mit dem Kraftwagen fahren können. Die neue Zufahrt, eine zwar kurvenreiche, aber großzügig angelegte Straße, erschließt ein besonders schönes Landschaftsgebiet. Sie wird nach Fertigstellung der Autobahn im Abschnitt Northeim–Seesen–Hildesheim die kürzeste Verbindung für aus dem Süden und Norden kommende motorisierte Reisende sein.

Heilbad Münder, das zwischen den Bergen des Deisters und Süntel im Weserbergland liegt (Sole, Schwefel, Stahl und Bitterwasser), wird am 1. April den Kurbetrieb wieder aufnehmen. Die Überprüfung der Heilquellenanalysen hat die Niedersächsische Landesregierung davon überzeugt, daß es im Interesse der Heilungsuchenden dringend notwendig ist, die naturgegebenen Heilschätze zu nutzen, und das Landeskabinett hat eine finanzielle Unterstützung des Heilbades beschlossen. Der Bau der Auto-Umgehungsstraße ist beendet, und der Lastkraftwagenverkehr und ein großer Teil des sonstigen motorisierten Verkehrs wird in großem Bogen um die Badestadt herumgeführt.

Die Zahnradbahn auf dem Drachenfels in Königs-Winter ist seit kurzem wieder in Betrieb. Nach dem schweren Unglück im vergangenen Herbst, bei dem siebzehn Personen ums Leben kamen, war sie vorübergehend stillgelegt worden. Die zwei elektrischen Triebwagen, die die bisherigen Dampflokomotiven ablösen, sind nach Mitteilung der „Bergbahnen im Siebengebirge AG“ mit modernsten Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet,

Wiesbaden nennt sich die „Festliche Kur- und Kongreßstadt“, und ein umfangreiches Programm sorgt dafür, möglichst jeden Tag für die Gäste der Stadt zum Feiertag zu machen, die amtlichen Feiertage aber durch besondere Veranstaltungen auszuzeichnen. Für die Osterfeiertage bietet das Hessische Staatstheater eine schöne Auswahl von Opern und Schauspielen, darunter Verdis „Nabucco“, Richard Wagners „Lohengrin“ und Bernard Shaws „Die Heilige Johanna“. Die am Pfingstmontag, 17. Mai, beginnenden Maifestspiele werden mit der Richard-Strauß-Oper „Capriccio“ und mit der Komödie „Der Schwierige“ von Hugo von Hofmannsthal eröffnet. Von den ausländischen Ensembles wird als erstes das Piraikon Theatron aus Athen am 23./24. Mai mit der „Electra“ von Sophokles und den „Persern“ von Aischylos gastieren. Auch die Staatsoper Belgrad (30. Mai bis 1. Juni) und die nicht minder beliebte römische Oper (4. bis 8. Juni) stehen wieder auf dem Spielplan.

Touropa nimmt Menorca, die zweitgrößte der Balearen, in ihr Reiseprogramm auf. Die Reise erfolgt bis zur spanischen Grenze per Liegewagen und wird von Barcelona aus mit dem Flugzeug fortgesetzt. Die Unterbringung erfolgt in Mahön, der Hauptstadt der Insel, die – dem Fremdenverkehr noch fast unerschlossen – sich durch ein beständiges Klima, reizvolle, fjordähnliche Buchten und einen besonders feinsandigen Strand auszeichnet.

Osterfahrten nach Westerland auf Sylt werden als Wochenendfahrten und als Sonderfahrten des NL/Hapag-Lloyd Reisebüros unter dem Motto „Nordseeluft schafft reine Lungen“ veranstaltet.

Für Borkum durch Bilder zu werben, ist der Zweck eines von der Kurverwaltung herausgegebenen farbigen Bildprospektes, der auf Text verzichtet, dafür aber um so mehr zeigt.